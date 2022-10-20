Absatzstatistik September 2022 Diese 8 Fonds sind aktuell die Lieblinge im Finanzvertrieb
Platz 8 (5 Punkte)
Tungsten Trycon AI Global Markets
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026
Der Tungsten Trycon AI Global Markets belegt in der gemeinsamen Top-Seller-Liste von Netfonds, Fondsnet, Jung, DMS & Cie., Apella, MLP, BCA, Fondskonzept, DAB BNP Paribas, Fonds Finanz, Ebase und Blau Direkt aktuell Platz 8 von 8.
|ISIN:
|LU0451958135
|Auflegung:
|01.02.2010
|Fondsvermögen:
|107,86 Mio. Euro (Stand: 17.10.2022)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert.
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