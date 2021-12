Redaktion 29.04.2019

Fondsmanagement und KI „Wir erstellen Fahrassistenzsysteme für die Finanzmärkte“

Christoph Gum glaubt an die Errungenschaften der Künstlichen Intelligenz (KI) und an aktives Fondsmanagement. Wie der Fondsberater und CEO der Private Alpha Switzerland AG seinen Aktienfonds Private Alpha AI Global Opportunities mittels KI aussteuert und was er künftig von KI erwartet, erklärt er im Videointerview.