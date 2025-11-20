Fondsmanager sind häufig unterwegs. Bei DAS INVESTMENT veröffentlichen wir nun regelmäßig Reiseberichte. Dieses Mal berichtet Bluebay-Portfoliomanagerin Polina Kurdyavko aus China.

Kennen Sie Pimple Soup? Auf Deutsch könnte man diese Spezialität vielleicht Mehlklümpchensuppe nennen. Das klingt nicht toll, und die Suppe macht auch optisch nicht viel her – aber sie ist mit das Beste, was ich in China probiert habe.

Pimple Soup | Bildquelle: Polina Kurdyavko/ Bluebay

Auch bei Investment- und Wirtschaftsthemen kann ein zweiter Blick auf Unbekanntes lohnen. China mag uns kulturell ferner sein als unsere europäischen Nachbarn oder Nordamerika. Doch gerade in Zeiten der Unsicherheit, in der Anleger mit Sorge die politischen Entscheidungen der USA verfolgen, setzt China einen Gegenpol mit politischer Stabilität und langfristiger Perspektive. Bereiche wie KI und Umwelttechnologie entwickeln sich rasant – dazu gleich mehr.

Immobilienmarkt: Entwickler angeschlagen, aber Bautempo steigt

Interessant waren meine Besuche von Projekten angeschlagener Immobilienentwickler. Bei einigen war ein deutlicher Anstieg des Bautempos zu beobachten. Die nach wie vor düstere Stimmung scheint jedoch nicht zur Bautätigkeit zu passen. Der Grund liegt in der Gewinnverteilung: Alle Erlöse aus verkauften Projekten fließen an staatliche Bauunternehmen und nicht an die Bauträger. Letztere führen deshalb weiterhin Verhandlungen mit inländischen und internationalen Gläubigern, machen sich jedoch kaum Hoffnungen auf eine finanzielle Besserung.

Aus Renditeperspektive ist der Immobilienmarkt in China nicht attraktiv. Neben der Unsicherheit auf der Angebotsseite liegen die Mietrenditen mit nur 1 bis 2 Prozent deutlich unter den Hypothekenzinsen von 3 bis 4 Prozent. Gleichzeitig bleibt die Herausforderung der Überkapazitäten bestehen.

Der Regierung sind bei der Konsolidierung des Sektors die Hände gebunden. Schuld sind die schwache Konsumnachfrage und die privatwirtschaftliche Struktur der Baubranche. Zum Vergleich: 2015 konnte die Regierung die Konsolidierung des Stahlsektors wirksam vorantreiben, weil die dortigen Überkapazitäten auf staatliche Bauträger konzentriert waren.

Industrie: Zahlungsausfälle problematischer als Zölle

China ist schon seit 2018 Zöllen ausgesetzt und kommt mit den jüngsten Erhöhungen relativ gut zurecht, doch tragen zusätzliche Zölle letztlich zum deflationären Trend im Inland bei. Andererseits: Beim Besuch von Industriebetrieben habe ich erfahren, dass bestimmte Güter trotz der aktuellen Zölle immer noch fünfmal billiger sind als europäische oder US-amerikanische Alternativen.

Das größte Problem für Industriebetriebe sind deshalb nicht die Zölle, sondern das Risiko von Zahlungsausfällen ihrer Kunden im Inland: Ausstände von fünf Monaten sind mittlerweile zur Norm geworden.

Was kann die Regierung tun? Gegen die deflationären Tendenzen könnte das Politbüro Mindestpreise für eine Vielzahl von Gütern einführen und den Immobiliensektor stützen, indem sie einen erheblichen Anteil der fertiggestellten Immobilien ankauft. Einige Experten schätzen, dass ein Hilfspaket von mindestens 10 Billionen Yuan (über Sonderanleihen) erforderlich ist – das entspricht fast 8 Prozent des BIP. Andernfalls könnte die Notenbank unter Druck geraten, die Zinsen weiter zu senken.

Dritter Lösungsansatz: Die Regierung könnte Beschränkungen für Auslandsinvestitionen über 50.000 US-Dollar lockern. Die chinesischen Behörden bemühen sich bereits um eine stärkere Beteiligung ausländischer Investoren am lokalen Markt für Staatsanleihen. Die Erleichterung des Zugangs von Investoren zum lokalen Markt durch Programme wie Bond Connect unterstützt das langjährige Ziel der Regierung, den Yuan zu internationalisieren.

Innovationen: China treibt Umweltprojekte voran

Aufgefallen sind mir zudem die vielen neuen Umweltinitiativen. Orte, die ich vor nur einem Jahr besucht habe, haben sich in grüne Oasen verwandelt, mit endlosen Baumreihen entlang der Autobahnen und in den Stadtvierteln. Dies ist ein Beispiel für den „grünen Gürtel“ unter dem Motto von Präsident Xi: „Grüne Berge sind so wertvoll wie Gold und Silber“.

Verbesserungen bei der Energieeffizienz sind auch im verarbeitenden Gewerbe zu beobachten, wo neben der Dominanz von Elektrofahrzeugen mit vollständig recycelbaren Batterien die Hersteller laut unseren Informationen nun auch mit ihren Hybridfahrzeugen bei gleichem Kraftstoffverbrauch eine dreimal so hohe Leistung erzielen.

Der kontinuierliche Fokus auf Innovation, unterstützt durch den Einsatz von KI, findet sich in allen Branchen, von der Fertigung bis hin zu Konsumgütern. Beeindruckt haben mich neue Modelle von KI-Selbstlerncomputern für Kinder und die Geräte für sofortige Geschäftstransaktionen, die wir in allen unseren Besprechungen verwendet haben.

Gesellschaft: Fokus auf Arbeitsmoral und Leistung

Ich konnte nicht widerstehen, einen KI-Übersetzungsstift für meine Tochter zu kaufen, die Chinesisch lernt – auch wenn es eine ganz andere Herausforderung sein wird, die Ausdauer und Intensität zu erreichen, die ihre chinesischen Mitschüler an den Tag legen!

Die chinesische Arbeitsmoral fasziniert mich nach wie vor. Selbst in ihrer Freizeit streben die Chinesen nach Perfektion. Einige ältere Unternehmer betonten, dass sie und ihre Kinder sieben Tage die Woche Sport treiben. Mir wurde das Beispiel eines achtjährigen Jungen genannt, der jeden Tag vier Stunden Tennis spielt, was als Norm und nicht als Ausnahme angesehen wird. Die chinesische Lebens- und Arbeitsweise mag für westliche Betrachter nicht attraktiv sein, aber man kann den Chinesen keinen Mangel an Leistungsbereitschaft vorwerfen.

Als Investoren in China müssen wir uns bewusst sein, dass die Rezepte, mit denen ein Land seine wirtschaftlichen und sozialen Ziele verfolgt, auf spezifischen Stärken beruhen und natürlich auch Fallstricke bergen können. Diese sollten jedoch nicht mit den Zielen selbst verwechselt werden. Investitionen in China setzen eine genaue Bewertung und einen längerfristigen Horizont voraus, aber bei sorgfältiger Auswahl kann der Appetit der Investoren durchaus gestillt werden.

Über die Autorin:

Polina Kurdyavko ist Leiterin für Schwellenländer und Senior Portfoliomanagerin bei RBC Bluebay Investment Management. In dieser Funktion ist sie verantwortlich für mehrere Flaggschiff-Fonds für-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in Schwellenländern, einschließlich Long-Only- und alternativen Produkten.