Fondsmanager balla balla - Doppelpass mit Anja Felkel

Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Trotz meiner Heimat Düsseldorf bin ich seit 20 Jahren glühende Anhängerin des 1. FC Köln. Was war für Sie persönlich der größte Erfolg Ihrer Mannschaft, was die bitterste Niederlage? Größter Erfolg: der 2:1-Auswärtssieg in Mönchengladbach am 4. Oktober 2008 – weil der Kollege, der mir gegenüber sitzt, Gladbach–Fan ist. Bitterste Niederlage: keine wirkliche Niederlage, sondern das 2:2-Unentschieden gegen Leverkusen im letzten Spiel der Saison 1997/98 – dieses Ergebnis besiegelte damals den Abstieg in die 2. Liga. Können Sie sich an das erste Fußballspiel erinnern, das Sie bewusst im Fernsehen oder im Stadion verfolgt haben? Im Fernsehen habe ich schon früh Fußball geschaut. Ganz gefesselt war ich zum Beispiel von der WM in Italien 1990. Im Stadion war ich dann das erste Mal am 11. August 1990, beim Heimspiel des 1. FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf (1:1). Wie oft pro Jahr gehen Sie ins Fußballstadion? Leider nur zwei Mal pro Jahr – zu wenig Zeit! Was ist Ihr liebstes Fußballerzitat? „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“ (Sepp Herberger)

Fiebern mit den Bundesligisten

Luca Pesarini, Manager des Ethna–Aktiv

Luca Pesarini, Manager des Ethna–Aktiv

(1. Fonds-Liga, nach 21 von 52 Spielwochen Rang 9) Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Eintracht Frankfurt >> weiterlesen Jürgen Böhlen, Manager des Merck Finck Vario Aktien Renten UI (2. Liga flexible Dach- und Mischfonds, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 19) Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? FC Bayern München >> weiterlesen Markus Kaiser, Veritas ETF Dachfonds

(2. Liga flexible Dach- und Mischfonds, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 4) Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? SC Freiburg >> weiterlesen Iven Kurz, Manager des Metzler Torero Multi Asset (2. Liga flexible Dach- und Mischfonds, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 15) Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Energie Cottbus >> weiterlesen

Jubeln für die englischen Elite-Clubs

Graham French, Manager des M&G Global Basics (1. Fonds-Liga, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 3) Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Arsenal London – dicht gefolgt von dem Verein, in dessen Nähe ich aufgewachsen bin: Cambridge United. >> weiterlesen Michael Balakos, Manager des JPM Europe Strategic Value (1. Fonds-Liga, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 5) Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? FC Liverpool >> weiterlesen Alexander Scurlock, Manager des Fidelity European Growth (1. Fonds–Liga, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 8) Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? FC Liverpool >> weiterlesen Roger Guy, Manager des Gartmore Continental European (1. Fonds-Liga, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 14) Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Arsenal London >> weiterlesen Neil Dwane, Manager des Industria von Allianz Global Investors (2. Liga Aktien Europa, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 2) Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? FC Chelsea >> weiterlesen Jens Moestrup Rasmussen, Manager des Sparinvest Global Value (2. Liga Aktien International, nach 21 von 52 Spielwochen Rang 6) Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? International: Arsenal London >> weiterlesen

Ein Herz für die Underdogs

William Davies, Manager des Threadneedle European (2. Liga Aktien Europa, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 10) Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Ich bin seit jeher Anhänger von Brighton & Hove Albion. >> weiterlesen Dave Dudding, Manager des Threadneedle European Select (2. Liga Aktien Europa, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 9) Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Ich bin schon seit meiner Kindheit ein Anhänger von Crystal Palace. >> weiterlesen Hans–Wilhelm Brand, Manager des HWB Portfolio Plus (2. Liga flexible Dach- und Mischfonds, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 18) Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? SV Eintracht Trier >> weiterlesen Hans-Olov Bornemann, Manager des SEB Asset Selection (1. Fonds-Liga, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 18) Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Als Deutsch-Schwede war ich in meiner Jugend ein großer Fan vom 1. FC Kaiserslautern. >> weiterlesen Leo Willert, Manager des C–Quadrat Arts Best Momentum

(2. Liga flexible Dach- und Mischfonds, nach 21 von 52 Spielwochen auf Rang 3) Welches ist Ihr Lieblings-Fußballverein? Nationalmannschaft der Färöer Inseln >> weiterlesen

Ein Fanzug durch Europa