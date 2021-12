Fondsmanager Dirk Müller „Mister Dax“ gibt Finanztipps in Micky-Maus-Heft

Die komplexe Finanzwelt und den „Kreislauf des Geldes“ kinderleicht erklären will jetzt „Mister Dax“ Dirk Müller: In der neuen Ausgabe von „Micky Maus Genial“, das sich an Kinder zwischen sieben und 12 Jahren richtet, erläutert der bekannte Börsenexperte wichtige Finanzthemen.