Fondsmanager-Elite in Frankfurt Live-Übertragung der Sauren Golden Awards am 10. September 2015

Am 10. September werden herausragende Fondsmanager mit den Sauren Golden Awards ausgezeichnet. Internationale Branchengrößen versammeln sich an dem Tag in Frankfurt am Main und verfolgen die Preisverleihung, die die Fondsgesellschaft Sauren bereits zum 12. Mal ausrichtet.Angekündigt in diesem Jahr ist auch „eine weltweit bekannte Investmentlegende“, die speziell aus den USA anreise. Den Namen möchte die Gesellschaft im Vorfeld nicht preisgeben. Begleitend zu der Veranstaltung werden einzelne Fondsmanager eine Einschätzung zur aktuellen Marktlage abgeben.Die Preisverleihung in verschiedenen Kategorien kann live auf www.sauren.de ab circa 21 Uhr im Internet verfolgt werden.