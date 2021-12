Fondsmanager geht in Teilzeit Wechsel bei Mischfonds von Jupiter AM

Lee Manzi, bisheriger Co-Manager von Jupiters Wandelanleihe- und Multi-Asset-Fonds, wird ab September als Fondsmanager für diese Produktpalette verantwortlich sein. Grund hierfür ist, dass Miles Geldard, aktueller Co-Fondsmanager und Strategiechef Multi-Asset zu Beginn des kommenden Jahres in die Rolle eines Senior Advisor in Teilzeit bei Jupiter wechseln wird. Geldard, der bereits seit 34 als Fondsmanager aktiv ist, wolle sich verstärkt seinen gemeinnützigen Tätigkeiten widmen, erklärt Jupiter.

Geldard und Manzi arbeiten seit knapp zwei Jahrzehnten zusammen. Derzeit verwalten sie gemeinsam über 1 Milliarde Euro in insgesamt drei Investmentfonds: Jupiter Global Convertibles, Jupiter Strategic Total Return und einem in Großbritannien zugelassenem Multi-Asset-Fonds sowie in gesonderten institutionellen Mandaten.

In seiner neuen Rolle wird Manzi von Jupiters Multi-Asset-Team unterstützt. Hierzu zählen der Analyst Joseph Chapman, Produktspezialist Fabrizio Palmucci und Katharine Dryer, die im letzten Jahr zur Leitern Investment, Multi-Asset und Anleihen ernannt wurde. Geldard wird bis zu Beginn seiner neuen Rolle als Senior Advisor Anfang kommenden Jahres Mitglied im Multi-Asset-Team bleiben. Ab September tritt Geldard von seinen derzeitigen Verantwortlichkeiten zurück.