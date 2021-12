Svetlana Kerschner 30.01.2014 Lesedauer: 1 Minute

Fondsmanager-Gipfel 2014 Video-Mitschnitt der Sauren-Diskussion erhältlich

Alle Jahre wieder: Auch in diesem Jahr diskutierte Dachfonds-Pionier Eckhard Sauren mit vier der wichtigsten Fondsmanagern Deutschlands über aktuelle Entwicklungen an den Finanzmärkten. Wer den Sauren Fondsmanager-Gipfel am Mittwoch verpasst hat, kann das Gespräch per Video-Mitschnitt nachverfolgen.