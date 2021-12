Redaktion 07.08.2014

Fondsmanager-Interview Tiefe und steigende Zinsen – das wird die größte Herausforderung sein

Was sollen Anleger mit Anleihen anfangen? Ist es vernünftig, langfristig zu 100 Prozent in Aktien oder Cash zu investieren? Lucio Soso, Lead Portfolio Manager des BB Global Macro Fonds, erläutert im Bellevue Lake Side Talk wie er weltweit aktiv in mehrere Anlageklassen investiert und so sein Portfolio dem aktuellen Marktumfeld anpasst.