Nach dem dramatischen Absturz der Varta-Aktie am 22. Juli 2024 (wir berichteten) meldet sich nun Dominikus Wagner, Fondsmanager des Wagner & Florack Unternehmerfonds, mit einer schonungslosen Analyse zu Wort. Er sieht die Ursachen der aktuellen Krise in einem „katastrophalen Geschäftsmodell“ des Batterieherstellers.

Varta: Investitionen in Wachstumsmärkte bringen nicht den erhofften Erfolg

Laut Wagner ist Varta mit seiner Wachstumsstrategie gescheitert. Das Unternehmen habe auf die Energiewende gesetzt und sei mit großen Investitionen in das Geschäft mit Batterien für mobile Endgeräte eingestiegen. Die Idee, durch Einstiege in Wachstumstrends das Unternehmenswachstum zu stärken, sei zwar nachvollziehbar. Doch nicht jeder vermeintlich strukturelle Wachstumstrend erweise sich als stabil, so der Fondsmanager.

Das Hauptproblem sieht Wagner in der Finanzierung dieser „Wachstumsabenteuer“ mit hohen Schulden. „Aus meiner Sicht hat Varta ein katastrophales Geschäftsmodell, bei dem mit Schulden über beide Ohren solche Wachstumsabenteuer finanziert werden. Das birgt ein großes Risiko“, warnt der Fondsmanager.

Fondsmanager kritisiert: Varta fehlt Preissetzungsmacht im Wettbewerb

Varta benötigt sehr viel Kapital für sein Geschäftsmodell, profitiert aber kaum von Größenvorteilen, kritisiert der erfahrene Fondsmanager. Das bedeutet, dass das Unternehmen hohe Investitionen tätigen muss, aber selbst bei steigenden Produktions- oder Verkaufsmengen seine Stückkosten nicht wesentlich senken kann. Fixkosten, wie etwa für Maschinen oder Fabriken, verteilen sich bei Varta nicht auf eine große Anzahl von Produkten, was die Gewinnmargen schmälert.

Angesichts der hohen Wettbewerbsintensität in Geschäftsfeldern wie Erneuerbaren Energien oder Batterieherstellung verfüge das Unternehmen über wenig bis keine Preissetzungsmacht. Selbst unter optimalen Bedingungen verdiene Varta kaum etwas. Da Investitionen meist über Kredite finanziert würden, verschärften die gestiegenen Zinsen die Lage. „Die Schulden wachsen und werden immer teurer, bis sie am Ende dem Unternehmen die Luft zum Atmen abschnüren“, so Wagner.

Management mit falschen Prioritäten

Auch die Prioritäten des Varta-Managements sieht er kritisch. Das Unternehmen habe sich mehr auf Zukunftshoffnungen verlassen, anstatt auf tatsächliche, sichere Geldeinnahmen zu setzen. Dies sei ein weitverbreiteter Fehler von Krisenunternehmen, die sich in Branchen mit vermeintlichem Absatzwachstumspotenzial engagieren, um den Unternehmenswert zu steigern.

Doch entscheidend sei letztlich der Unternehmensgewinn, der von Faktoren wie Kapitalintensität, Skaleneffekten, Wettbewerbsintensität oder Preissetzungsmacht abhänge. Ein kapitalleichtes Geschäftsmodell mit hohen Skaleneffekten, geringem Wettbewerb, starken Marken und innovativen Produkten sei auf Dauer robuster und erziele einen hohen freien Cashflow. „All dies kann ich bei Varta beim besten Willen nicht erkennen“, resümiert Dominikus Wagner.

Es bleibt abzuwarten, ob es Varta gelingt, diese fundamentalen Schwächen zu überwinden und gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Die Verhandlungen mit Porsche über eine mögliche Beteiligung und der geplante Sanierungskurs werden erste Hinweise liefern.