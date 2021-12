Fondsmanager Leo Willert im Video-Interview „Das funktioniert schon seit Königin Victoria und über alle Anlageklassen hinweg“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Verluste vermeiden und Bewegungen in die richtige Richtung laufen lassen: Gründer und Fondsmanager von Arts Asset Management Leo Willert setzt bei den von ihm gemanagten Dachfonds auf Trends. Dafür analysiert er ständig ein Universum aus rund 10.000 aktiv und passiv gemanagten Fonds aus 80 Länder und Sektoren. Wo sich klare Trends abzeichnen, sieht er die Wahrscheinlichkeit für die weitere Fortsetzung eines Kursverlaufs am höchsten. Die Momentum-Strategie sei die am häufigsten wissenschaftlich untersuchte Finanzmarkthypothese, so Willert.Wie ihm damit eine langfristige Outperformance gelingt, wie viel Geld Anleger in Momentum-Strategien investieren sollten, um maximal zu profitieren, und warum er mit seinem Flaggschiff-Fonds 2011 bereits an Kapazitätsgrenzen gestoßen ist, verrät Leo Willert im Video-Interview mit DAS INVESTMENT.