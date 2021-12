Fondsmanager -Umfrage Deutschland-Fonds werden Absatz-Renner 2016

In der Befragung lässt sich auch für Fonds, die in deutsche Aktien investieren, ein Anstieg der guten oder sehr guten Absatzerwartungen um 22 Prozentpunkte auf 80 Prozent erkennen. Der Anteil positiver Einschätzungen für Fonds, die in japanische Aktien investieren, stieg ebenfalls um 20 Prozentpunkte auf 58 Prozent. Gleichzeitig schätzen nur noch 50 Prozent aller Befragten das Absatzpotenzial von Fonds, die in Aktien im asiatischen Raum (exklusive Japan) investieren, als „gut“ oder „sehr gut“ ein. Für das Jahr 2015 lag dieser Wer noch bei 79 Prozent. Auch wird das Absatzpotenzial für Emerging Markets-Aktienfonds in 2016 nur noch von 59 Prozent positiv eingeschätzt. Im Vorjahr haben dies noch 82 Prozent so gesehen.„Während die Befragung im Vorjahr noch ein Trend weg von deutschen und japanischen Aktien hin zu asiatischen Aktien und einzelnen Emerging Markets zeigte, ist in der aktuellen Befragung das Gegenteil der Fall. Die Fondsbranche scheint wieder auf etablierte Märkte zu setzen. Die Zinserhöhung der Fed beflügelt Sorgen um eine anhaltende Schwäche und Abwärtsrisiken in den Emerging Markets. Trotz zum Teil schwächerer Wachstumsdynamik lassen positivere Konjunkturaussichten Aktien etablierter Märkte wieder attraktiver erscheinen“, so Michel weiter.Die Umfrage zum Thema „Trends in der Fondsbranche“ wurde vom 26. November bis 14. Dezember 2015 von der FERI EuroRating Services AG durchgeführt. Daran nahmen 79 Fondsgesellschaften teil. Zur Erhebung wurde jeweils ein Fragebogen an die Fondsgesellschaft verschickt. Die Umfrage wird seit 2009 regelmäßig von FERI durchgeführt.