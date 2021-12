Fondsmanager von LFDE E-Sport bietet spannende Perspektiven – auch für Anleger

Wenn wir davon träumen, in welcher Sportart unsere Kinder einmal ganz groß herauskommen, denken wir vielleicht an Fußball oder Tennis, ans Reiten oder Schach. Einen Aufstieg unter die Top-Spieler von League of Legends – Entwickelt von Riot Games, Tochtergesellschaft des chinesischen Internetgiganten Tencent – oder Fortnite haben wir dagegen nicht auf dem Radar. Aber es lässt sich nicht leugnen: Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert auch den Sport. E-Sports haben sich zu internationalen Mega-Events entwickelt, vor allem in China, den USA und in Europa. Dabei demonstrieren sie die Leistungsfähigkeit von KI, deren Anfänge auf die ersten Simulationsspiele der 1990er Jahren zurückgehen, und die basierend auf neuronalen Netzen mittlerweile die Videospielindustrie revolutioniert haben.

Bei E-Sport geht es um ein Phänomen, das sich an der Grenze zwischen Sport und Online-Videospielen etabliert hat und immer populärer wird. Nationale E-Sport-Ligen richten inzwischen große Turniere aus. Im Jahr 2018 hat sich eine Fangemeinde von mehr als 200 Millionen eingeloggt, um das Finale des internationalen Turniers von League of Legends zu verfolgen, bei dem das chinesische Team („Invictus Gaming“) gegen das europäische Team („Fnatic“) antrat. Zum Vergleich: Der berühmte Super Bowl, das Endspiel der US-amerikanischen National Football League, zählte im vergangenen Jahr im Vergleich lediglich rund 100 Millionen US-Zuschauer. E-Sport hat mittlerweile eine globale Dimension erreicht, welche von Kattowitz, der europäischen E-Sport-Metropole, über Frankreich, das dem E-Sport einen Rechtsstatut verliehen hat, bis nach Südkorea reicht, wo bereits im Jahr 2000 die Gründung einer E-Sport Organisation genehmigt wurde.

Knapp 3 Milliarden US-Dollar Umsatz



E-Sport bietet also ohne Zweifel spannende Perspektiven. Bis 2022 dürfte der Markt Schätzungen von Goldman Sachs zufolge ein Umsatzvolumen von knapp 3 Milliarden US-Dollar und ein monatliches E-Sports-Publikum von sage und schreibe fast 300 Millionen Zuschauern erreichen. Die E-Sportwelt umfasst diverse Akteure wie zum Beispiel die Entwickler von Videospielen (Activision Blizzard, Ubisoft, Tencent, EA), Streaming-Plattformen (die von Amazon übernommene Plattform Twitch und die chinesische Huya), Hardware-Lieferanten (Intel, Nvidia, Razer) und professionelle Teams (das schon erwähnten Fnatic oder auch Cloud9 und IG).

Dieses sich weltweit in Richtung Mainstream entwickelnde Phänomen ist für uns im Hinblick auf Anlagemöglichkeiten interessant, denn es bietet viel unerschlossenes Potenzial.

Angesichts der wachsenden Popularität könnte der E-Sport seine endgültige Hoffähigkeit durch die Teilnahme an renommierten internationalen Wettbewerben wie den Olympischen Spielen in Paris im Jahr 2024 erlangen. Das Olympische Komitee hat vor Kurzem ein Statement abgegeben, dass „wettbewerbsfähiger E-Sport körperliche Aktivitäten beinhaltet, die mit traditionellen Sportarten vergleichbar sind“. Obwohl es eine Entscheidung angesichts der rasanten Entwicklung dieses Sektors vorerst zurückgestellt hat, könnte es die Schaffung einer E-Olympiade in Betracht ziehen.

Bereits heute veröffentlicht die tonangebende französische Sportzeitung L’Equipe eine Rubrik für E-Sport, und Kinder können eine der zahlreichen E-Sport-Schulen besuchen, die derzeit in Frankreich aus dem Boden sprießen. So bieten die Paris Gaming School und die Helios Gaming School z. B. Schulungen für Profi-E-Sportler oder neue Ausbildungsberufe in dieser aufstrebenden Branche an. Hierzu zählen E-Sport-Coach, Manager, Streamer, E-Sport-Journalist oder Community Manager.

Das macht klar – auch E-Sportler können traumhafte Gagen erzielen. Bei E-Sport-Turnieren streichen die besten Spieler inzwischen mehr Preisgeld ein als die Gewinner von manchen Golf-Grand Slams. Bei der ersten Fortnite-Weltmeisterschaft für Solo-Spieler gewann ein 16-jähriger US-Amerikaner, alias „Bugha“, Ende Juli 3 Millionen US-Dollar. Epic Gamesstellt für die besten Spieler von Fortnite, seines internationalen Blockbusters, in der Saison 2018-2019 Preisgelder von insgesamt 30 Millionen US-Dollar zur Verfügung.

Schätzungen der Zuschauerzahlen, Preisgelder und Wertschöpfung für E-Sport (2018 bis 2022)