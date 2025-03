Portfoliomanagement: Sechs Frauen dominieren drei Anlageklassen

Zum Internationalen Frauentag hat Morningstar den Blick auf sechs außergewöhnliche Portfoliomanagerinnen gerichtet, die durch nachhaltige Performance überzeugen. Die ausgezeichneten Managerinnen verteilen sich auf drei zentrale Anlageklassen: Mischfonds (Allokation), Aktien und Anleihen. Alle vorgestellten Strategien erhielten von Morningstar eine „Above Average“-Bewertung in der People-Säule, was das Vertrauen in die Fähigkeiten der Managerinnen unterstreicht.

Hilda Applbaum (Capital Group) hat in ihrer fast dreißigjährigen Karriere bei Capital Group einen beeindruckenden Werdegang vorzuweisen. Als ausgewiesene Expertin für die Steuerung von Vermögensallokationen hat sie sich besonders durch ihre Fähigkeit ausgezeichnet, das „Equity-Exposure basierend auf ihrer Makro-Sicht aktiv hoch- und runterzufahren“ und gleichzeitig eine 40-Prozent-Anleihen- und Cash-Allokation geschickt zu nutzen. Ihre Stärke liege jedoch in der „qualifizierten Aktienauswahl mit einem Ansatz hoher Überzeugung“, wie Morningstar betont.

Pilar Gomez-Bravo von MFS © MFS / Montage: DAS INVESTMENT

Pilar Gomez-Bravo (MFS) bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung mit, die sie unter anderem bei Lehman Brothers, Neuberger Berman und weiteren Finanzinstituten gesammelt hat. Seit 2013 ist sie bei MFS und wurde 2023 zur Co-Chief Investment Officer für festverzinsliche Wertpapiere befördert.

In der Strategie MFS Meridian Global Total Return nutzt sie ihre Expertise im Bereich Global Fixed Income und zeichnet sich durch ihren Fokus auf niedrig-bewertete Investment-Grade-Anleihen aus. Das Team halte üblicherweise dreimal mehr BBB-bewertete Papiere als vergleichbare Wettbewerber und setzt auf „die Fähigkeit der Analysten, Titel zu identifizieren, die kurz vor einem Rating-Upgrade stehen“.

Aktienexpertinnen

Susan Bao von J.P. Morgan © J.P. Morgan / Montage: DAS INVESTMENT

Susan Bao (J.P. Morgan Chase) wird von Morningstar als „Top-Tier-Branchenveteranin“ mit „drei beeindruckenden Jahrzehnten in der Navigation der Aktienmärkte“ beschrieben. Seit 1997 bei J.P. Morgan, begann sie 2001 als Portfoliomanagerin und hat sich seither kontinuierlich bewährt.

Besonders hervorzuheben sei ihre Fähigkeit, „das tiefe Analystennetzwerk der Firma voll zu nutzen“ und erfolgreich Long/Short-Pair-Trades zu implementieren. Ihr J.P. Morgan U.S. Select Equity Plus Fund übertrifft seit seiner Auflage 2007 kontinuierlich sowohl den Morningstar US-Large-Mid Index als auch die durchschnittliche Peer-Performance.

Anne-Christine Farstad von MFS © MFS / Montage: DAS INVESTMENT

Anne-Christine Farstad (MFS) wird als „talentierte Aktieninvestorin mit 22 Jahren scharfsinniger Anlageerfahrung“ porträtiert. Nach ihrem Start bei MFS im Jahr 2005 als europäische Aktienanalystin durchlief sie verschiedene Positionen, bevor sie 2016 eine Contrarian-Value-Strategie zu verantworten begann.

Ihre besondere Stärke liege in ihrer Disziplin und Geduld sowie dem Mut, „gegen den Strom zu schwimmen und in kontroverse Bereiche oder Unternehmen mit gedrückten Aktienkursen zu investieren“, attestiert Morningstar. Der von ihr geführte MFS Meridian Contrarian Value Fonds hat seit seiner Auflage im September 2019 eine bemerkenswerte annualisierte Rendite von 15,1 Prozent erzielt – ganze 5,2 Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt der Kategorie.

Anleihen-Spezialistinnen

Kirstie Spence von Capital Group © Capital Group / Montage: DAS INVESTMENT

Kirstie Spence (Capital Group) hat ebenfalls eine dreißigjährige Karriere bei Capital Group aufgebaut. Nach ihrem Einstieg 1995 im Associates Program entwickelte sie sich zur Expertin für Schwellenmarkt-Schulden. Seit 2013 trägt sie Portfoliomanagement-Verantwortung und übernimmt seit Oktober 2023 zusätzlich die Rolle des Principal Investment Officers für die Strategie Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt. Ihre Stärke liege in der Betonung fundamentaler Bewertungen und der flexiblen Anpassung des Portfolios durch begrenzte Investments in Hartwährungs-Schulden und Schwellenmarkt-Unternehmensanleihen.

Carly Wilson von Blackrock © Blackrock

Carly Wilson (Blackrock) wird als „scharfsinnige Investorin“ in ihrer Rolle als Leiterin für Bankkredite bei Blackrock hervorgehoben. Sie verantwortet die Asset-Allokation der Gruppe sowie die Cross-Market-Relative-Value-Einschätzungen.

Morningstar betont ihre „erfolgreiche Bilanz bei Investments in Long- und Short-Positionen in vielen globalen Märkten“. Ihre Stärke liege in der „Einzeltitel-Auswahl und dem Risiko-Budgeting“, was ihr auf der Blackrock Global Investment Series Income Strategies starke Ergebnisse einbrachte. Besonders hervorzuheben ist ihre flexible Bank-Loan-Allokation, die „oft als Puffer in Zeiten von Marktturbulenzen dient“.