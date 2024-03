Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März hat Morningstar erneut die Repräsentation von Frauen im Portfoliomanagement analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass in Deutschland das Portfoliomanagement nach wie vor eine Männerdomäne ist. Lediglich 3 Prozent der in Deutschland domizilierten aktiv gemanagten Fonds werden von Frauen verwaltet, während knapp 10 Prozent von gemischten Teams gemanagt werden.

Frauen in Fondsmanager-Teams

Obwohl die Branche sich um eine stärkere weibliche Beteiligung im Portfoliomanagement bemüht, dominieren in gemischten Teams oft die männlichen Kollegen. Aktuell werden 9,73 Prozent der Fonds von Teams mit weiblicher Beteiligung gemanagt, im Vergleich zu 8,8 Prozent im März 2023. Das verwaltete Vermögen stieg auf 20,3 Prozent (Vorjahr: 17 Prozent). Insgesamt geht der Trend in der Branche hin zur Verwaltung durch Teams statt Einzelpersonen.

Die Absurdität der Geschlechterverteilung wird deutlich, wenn man bedenkt, dass es mehr Fondsmanager mit den Namen „Christian“ (18) und „Thomas“ (24) gibt als weibliche Fondsmanager insgesamt.

Frauen verwalten zudem kleinere Fonds. Sie zeichnen sich lediglich für knapp 2 Prozent des verwalteten Vermögens verantwortlich.

Verteilung der Geschlechter im Portfolio-Management deutscher Fonds

Mangelnde Transparenz

Die Auswertung hätte repräsentativer sein können, wenn die deutschen Fondshäuser transparenter agieren würden. Bei vielen Fonds lässt sich keine Aussage über das Geschlecht der Fondsmanager treffen, da die Fondshäuser diese Informationen nicht preisgeben. Das zeigte sich auch neulich bei einer Untersuchung von DAS INVESTMENT zur Gender Diversity der Asset Manager.

Auch auf europäischer Ebene ist die Situation ähnlich, wie eine Untersuchung von 616 aktiv verwalteten Fonds mit überdurchschnittlichem oder hohem Morningstar People Pillar-Rating zeigt. 28 Prozent dieser Fonds haben eine weibliche Managerin im Team, aber nur 19 Prozent werden von Frauen geleitet. Die Mehrheit (55 Prozent) verfolgt einen Teamansatz, während 26 Prozent der Fonds mit einer Frau einen männlichen Fondsmanager an der Spitze haben.

Fazit: Trotz der Bemühungen der Branche bleibt die Repräsentation von Frauen im Portfoliomanagement gering. Um dies zu ändern, bedarf es einer stärkeren Transparenz seitens der Fondshäuser und eines kontinuierlichen Engagements für mehr Diversität in der Branche. Die erfolgreichen Managerinnen sollten als Vorbilder dienen und zeigen, dass Frauen im Portfoliomanagement ebenso kompetent und erfolgreich sein können wie ihre männlichen Kollegen.