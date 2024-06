Finanzielle Spielzüge EM-Fondsmannschaft: Dein Depot zur Fußball-Europameisterschaft

Die richtige Strategie ist nicht nur beim Fußball, sondern auch bei der Geldanlage von zentraler Bedeutung. Wie du dein Depot im Fußballstil mit stabiler Verteidigung, austariertem Mittelfeld und eiskaltem Angriff aufstellst und welche Fonds und ETFs zur Taktik passen könnten, zeigen wir dir hier.

© Christin Jahns mit Canva-KI

Deutschland im Fußballfieber: Am 14. Juni startete die Fußball-Europameisterschaft 2024. Die erste EM seit 1988, die komplett in Deutschland ausgetragen wird. In insgesamt 51 Spielen wird der Nachfolger des aktuellen Europameisters Italien ermittelt. Spielstätten sind Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart.



Parallelen zwischen Fußball und Geldanlage

Aber was hat das alles jetzt mit dem Investieren zu tun?

Mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. Denn sowohl beim Fußball als auch bei der Geldanlage kommt es auf die richtige Taktik und die passenden Spieler an.



Selbst wenn es möglich wäre, würde sich DFB-Cheftrainer Julian Nagelsmann etwa keinen großen Gefallen damit tun, elfmal Toni Kroos aufzustellen – obwohl Toni Kroos zweifellos einer der besten deutschen Fußballspieler ist. Aber wenn es darum geht, Tore zu verteidigen oder zu schießen, sind Manuel Neuer, Florian Wirtz oder Jamal Musiala Passkönig Kroos deutlich überlegen.

Ähnlich verhält es sich beim Depotaufbau. Auch hier ist es – aller Voraussicht nach – keine gute Idee ausschließlich auf Nvidia zu setzen, selbst wenn der Chiphersteller zuletzt geradezu galaktische Zahlen vorgelegt hat und zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen ist. Sollte der Hype um KI nachlassen oder das Pendel in Richtung Value ausschlagen, könnten andere Unternehmen dem derzeitigen Star schnell den Rang ablaufen.

Gut aufgestellt: Diversifikation, Zeitmanagement und Risikobereitschaft

Das Beispiel zeigt: Nicht nur beim Fußball, auch bei der Geldanlage kommt es auf die richtige Aufstellung an. Genau hier setzt unser Musterdepot zur Fußball-Europameisterschaft an. Wir zeigen dir, wie du mit einem starken Torwart, einer soliden Abwehr, einem strategischen Mittelfeld und einem schlagkräftigen Sturm eine Strategie aufbaust, die dein Depot im besten Fall auch nach der EM an Wert gewinnen lässt.

Ein gut diversifiziertes Portfolio umfasst dabei in der Regel verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Edelmetalle und je nach Präferenz auch Kryptowährungen.

Am Anfang jeder langfristigen Anlagestrategie stehen zentrale Fragen: Wie lange ist mein Anlagehorizont? Wie hoch ist mein laufender Liquiditätsbedarf? Wie groß ist meine Risikobereitschaft? Welche Kursschwankungen kann ich tolerieren? Je länger der Anlagehorizont, je höher die Risikobereitschaft und je geringer der laufende Liquiditätsbedarf, desto höher sollte der Aktienanteil im Portfolio sein. Denn Aktien liefern über lange Zeiträume hinweg den größten Performancebeitrag.

Aktiv oder passiv investieren?

Viele Anleger fragen sich: Soll ich aktiv oder passiv investieren? Die Antwort muss kein Entweder-oder sein. Beide Ansätze können in einem Gesamtportfolio gut kombiniert werden. Als Faustregel gilt: In großen, liquiden Märkten ist es für aktive Manager oft schwierig, den Gesamtmarkt zu schlagen. Es gibt jedoch Bereiche, in denen die Preisfindung weniger effizient ist und aktives Management von Vorteil sein kann.

Unsere Fondsmannschaft zu Fußball-EM



Auf den folgenden Seiten stellen wir euch unsere Fondsmannschaft zu Fußball-EM vor, die auf den oben genannten Prinzipien basiert.

Ganz wichtig zu beachten ist, dass es sich dabei wie immer nicht um Anlageempfehlungen handelt. Längst nicht jeder Fonds oder ETF passt in jede Strategie oder zu jedem Anlegertyp und elf ist auch nicht unbedingt die passende Fondsanzahl für dein Depot. Die vorgestellte Fondsmannschaft dient deshalb lediglich der Inspiration, welche ETF- und Fondsarten es gibt, wie man sie kombinieren kann und mit welchen Fragen man sich als Anleger vor dem Investieren beschäftigen sollte.