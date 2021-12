Fondsmarkt Europa Diese 10 Fondsgesellschaften haben 2014 das meiste Geld eingesammelt

Auf den weiteren Plätzen finden sich bekannte Namen: Auf Platz 5 mit Allianz Global Investors (AGI) der erste deutsche Vermögensverwalter. Im vergangenen Jahr hat er 11,5 Milliarden Euro eingesammelt. Insgesamt beläuft sich das von AGI verwaltete Vermögen auf mehr als 386 Milliarden Euro.Auf Platz 7 reiht sich die Deutsche-Bank-Tochter Deutsche Asset & Wealth Management mit 10,7 Milliarden Euro ein. Dicht gefolgt von Union Investment mit 9,2 Milliarden Euro. Auf Platz 9 eine eher unbekanntere Fondsgesellschaft. Dabei verwaltet die italienische Eurizon Capital immerhin 228 Milliarden Euro. Der Vermögensverwalter gehört zur Intesa Sanpaolo-Gruppe und ist an Vermögensverwaltern in der Slowakei, Ungarn und Kroatien sowie in China und Hongkong beteiligt.