Über 50 Milliarden Euro fließen aus US-ETFs nach Europa. Diese Verschiebung ist jedoch nur ein Teil der Geschichte. Anleger ändern ihre gesamte Haltung zu Risiko und Sicherheit.

Morningstar-Analyse Die große ETF-Verschiebung von Amerika zurück nach Europa

Nach der US-Präsidentschaftswahl im November 2024 steckten europäische Anleger über 60 Milliarden Euro in amerikanische Large-Cap-ETFs. Im Gesamtjahr 2025 waren es dann nur noch 6,2 Milliarden Euro. Gleichzeitig drehten europäische Large-Cap-ETFs von minus 12 Milliarden Euro Abflüssen auf plus 41,2 Milliarden Euro Zuflüsse.

Diese Zahlen stammen aus dem aktuellen Morningstar-Report zu europäischen ETF-Strömen. Sie zeigen die größte geografische Umschichtung seit Jahren. Doch hinter den nackten Zahlen steckt mehr: eine grundlegend veränderte Haltung zu Risiko und Sicherheit.

Von Amerika zurück nach Europa

Die Bewegung vollzog sich schrittweise. Im ersten Quartal 2025 flossen 14 Milliarden Euro in europäische Aktien-ETFs. Im zweiten Quartal waren es schon 18 Milliarden Euro. Das dritte und vierte Quartal brachten jeweils über 13 Milliarden Euro. Was als vorsichtige Umschichtung begann, wurde zur nachhaltigen Trendwende.

Besonders aufschlussreich ist dabei, wie sich das Verhalten bei US-Investments veränderte. Wer 2025 noch in amerikanische Aktien investierte, tat das zunehmend über global diversifizierte Fonds. Global Large-Cap Blend ETFs sammelten im vierten Quartal allein 16,6 Milliarden Euro ein.

Der Unterschied scheint klein: Diese globalen Fonds enthalten weiterhin 60 bis 70 Prozent US-Aktien. Aber sie streuen das Risiko geografisch. Es geht nicht darum, amerikanische Unternehmen zu meiden. Es geht darum, nicht mehr alles auf eine Karte zu setzen.

Die Währungsfrage wird zentral

Noch deutlicher wird die Veränderung bei Anleihen. USD-hedged Bond-Strategien – also Produkte, die das Währungsrisiko absichern – explodierten 2025 regelrecht. Allein im vierten Quartal flossen 12,7 Milliarden Euro in solche ETFs.

Die Rechnung dahinter ist einfach: Investoren wollen die attraktiven US-Zinsen mitnehmen, aber sie wollen nicht darauf wetten müssen, dass der Dollar stabil bleibt. Das kostet natürlich. Ein währungsgesicherter ETF ist teurer als die Basisvariante. Aber das war für Investoren im vergangenen Jahr offenbar nur zweitrangig.

Ähnliches zeigt sich bei den Laufzeiten. Kurzlaufende Anleihen-Strategien sammelten 105,5 Milliarden Euro ein – deutlich mehr als die 65,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Kürzere Laufzeiten bedeuten weniger Risiko und mehr Flexibilität.

Wer bereit ist, für Währungsabsicherung und kurze Laufzeiten höhere Gebühren zu zahlen, sendet eine klare Botschaft: Kontrolle über Risiken ist wichtiger als die letzten Basispunkte Rendite.

Schwellenländer als Diversifikation

Überraschend ist die Entwicklung bei Schwellenländern. Emerging-Market-Anleihen zogen 2025 insgesamt 24,3 Milliarden Euro an, nach Abflüssen in den beiden Vorjahren. Bei Aktien sammelten Schwellenländer-ETFs allein im vierten Quartal 12,5 Milliarden Euro ein.

Das widerspricht der klassischen Logik. Normalerweise gelten Schwellenländer als riskanter als entwickelte Märkte. Aber wenn die USA politisch unberechenbar wirken, können chinesische Anleihen oder indische Aktien plötzlich zur Diversifikation werden statt zum Zusatzrisiko.

Die Frage ist nicht mehr nur "sicher oder riskant", sondern "wie hängen meine Positionen zusammen". Ein Portfolio, das zu 80 Prozent in Dollar-Assets steckt, mag konservativ klingen. Faktisch ist es hochkonzentriert.

Was die Anbieter profitieren lässt

Die großen ETF-Anbieter haben von dieser Entwicklung unterschiedlich profitiert. iShares führt mit 122 Milliarden Euro Zuflüssen deutlich, gefolgt von Amundi mit 46,8 Milliarden Euro und Xtrackers mit 27,3 Milliarden Euro.

Der europäische ETF-Markt insgesamt wuchs 2025 auf ein Vermögen von 2,72 Billionen Euro. Die Zuflüsse von 337,5 Milliarden Euro markieren ein Rekordjahr. Aber die Zusammensetzung dieser Zuflüsse hat sich fundamental verändert.

Jahrelang bedeutete ETF-Wachstum vor allem: mehr Geld in US-Tech-Aktien. 2025 war anders. Das Geld verteilte sich breiter – auf Europa, auf Schwellenländer, auf defensive Strategien, auf währungsgesicherte Produkte.