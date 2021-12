Fondsnet 2.0 Maklerpool rüstet sich für digitale Finanzberatung

Der Maklerpool Fondsnet hat jetzt das Online-System Fondsnet 2.0 gestartet. Das modernisierte und erweiterte Angebot löst das bisherige System ab, das im Jahr 2003 eingeführt und seitdem kontinuierlich an veränderte regulatorische, produktseitige und anwendungsbezogene Veränderungen angepasst worden war.

Unter anderem wurde die Beratungsdokumentation umfassend optimiert. Diese enthält nun in einem Prozess die Beratung von Investmentfonds, Fonds-Vermögensverwaltungen wie etwa den BN & Morningstar Aktiv Portfolios, Wertpapieren für Vermögensverwalter und Haftungsdach-Nutzer, Riester-Verträgen sowie Beteiligungen beziehungsweise sonstigen Spezialprodukten.

Weitere Features sind eine universelle Kunden- und Produktsuche, ein Dokumenten-Upload und ein elektronisches Archiv für die Beratungsdokumentation inklusive der digitalen Depoteröffnungsunterlagen. Durch die Bündelung vormals eigenständiger Anwendungen in einer einzigen Applikation müssen Kundendaten nun nur noch ein einziges Mal zentral erfasst werden.

Elektronische Unterschrift

Fester Bestandteil von Fondsnet 2.0 ist zudem die elektronische Unterschrift. Diese kann über eine eigene App auf Smartphones oder Tablets geleistet werden – in einem ersten Schritt für die Beratungsdokumentation und in Kürze auch für Depoteröffnungsanträge oder Orderaufträge, die sich dann digital an die jeweiligen Depotstellen übermitteln lassen.

Mit der neuen Systemlösung schaffe Fondsnet die Voraussetzung dafür, den Beratungsprozess effizient und zeitsparend für alle Beteiligten der Wertschöpfungskette durchzuführen. Ziel sei es, die Partner bei ihrem Wachstum zu unterstützen. Diese administrieren zum Monatsende mehr als 10 Milliarden Euro über die im eigenen Haus konzipierte und programmierte IT-Plattform.