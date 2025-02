Fondsnet hat neuerdings exklusive Anteilsklassen im Programm

Strategiewende bei Fondsnet: Der Maklerpool aus Erftstadt bietet seinen Vermittlern neuerdings Fonds in Anteilsklassen an, die eigens für den Pool aufgelegt wurden – zu ultragünstigen Preisen.

„In der Vergangenheit lag unser Fokus fast ausschließlich auf einer möglichst effizienten Abwicklung“, sagt Poolchef Georg Kornmayer. Mittlerweile bringt sich Fondsnet auch aktiv in die Produktselektion und die Produktgestaltung ein. Dafür haben die Erftstädter seit Kurzem aktiv gemanagte Fonds mit extrem günstigen Anteilsklassen im Programm – aufgelegt in Zusammenarbeit mit mehreren Partner-Fondsgesellschaften.

Aktive Fonds zu Insti-Preisen

„Wir kommen kostenseitig in Richtung der passiven Produkte“, meint Kornmayer. „Unsere Produkte kosten in manchen Fällen nur noch 20 Prozent von dem, was Retail-Anleger heute für aktiv gemanagte Fonds zahlen.“ So sind die exklusiven Fondsnet-Anteilsklassen bereits für 5 bis 35 Basispunkte erhältlich – abhängig davon, ob es sich um einen Blue-Chip- oder einen Nischenfonds handelt.