Fondsnet schließt Partnerschaft mit Eltif-Plattform

Der Maklerpool Fondsnet hat eine Partnerschaft mit der Privatmarktfonds-Plattform Privatize geschlossen. Die Kooperation soll den angebundenen Vertriebspartnern und ihren Kunden ermöglichen, „ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten in den Anlageklassen Private Equity, Private Debt und Infrastruktur zu bieten“, wie es in einer Mitteilung des Maklerpools heißt.

Der Schwerpunkt der Partnerschaft soll zunächst auf European Long-Term Investment Funds, kurz: Eltifs, liegen. Anleger können damit in private Unternehmen und Projekte, etwa aus dem Infrastrukturbereich, investieren – Beispiele sind Solar- und Windkraftanlagen.

Die etwa 1.800 Vertriebspartner von Fondsnet erhalten im Zuge der Partnerschaft Zugang zu der Plattform von Privatize, über die sie Fondsanteile für bestehende Depots erwerben können. Zusätzlich könnten sich die Makler über die Strategien informieren sowie Reportings für getätigte Investments abrufen.

Anleger können mit Eltifs ihr Portfolio breiter aufstellen

Erreichen lasse sich die neu angebundene Plattform über das Fondsnet-Partnerportal Evolution Cloud. Die Mindestanlagesumme für Eltifs liegt zum Start der Kooperation bei 1.000 Euro. Die Abwicklung und Verwahrung der Privatmarktfonds übernimmt die Fondsdepot Bank.

„Bislang waren Privatmarktfonds hauptsächlich institutionellen Investoren und vermögenden Privatanlegern vorbehalten“, sagt Georg Kornmayer, Geschäftsführer von Fondsnet. Durch die neue Kooperation würden alle Anleger, für die diese Anlagen geeignet seien, Zugang erhalten. Ein Vorteil für Anleger sei, dass sie ihr Portfolio breiter aufstellen könnten, so Andrea Vathje, Leiterin des Private Markets Instituts von Privatize.