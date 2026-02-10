Manchmal beginnt eine große Geschichte einfach in einem Stall. So war es auch beim Maklerpool Fondsnet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Erftstadt geht auf die Initiative von Klaudia Scheidt und Walter Becker zurück. Die beiden ehemaligen Privatlehrer suchten zunächst nur nach einer Möglichkeit, ihr eigenes Geld gewinnbringend anzulegen, als sie Mitte der 1990er Jahre auf das damalige Boomthema Investmentfonds stießen. Über den Kontakt zu einer Fondsgesellschaft begannen sie, auch selbst Fonds an Kunden zu vermitteln. Was irgendwann ihr Hauptberuf wurde.

1995 gründeten Scheidt und Becker den Finanzvertrieb Fondsnet. Mit einem dritten Kompagnon kam es zum Bruch, Scheidt und Becker machten weiter. 1998 zogen sie mit ihrer noch kleinen Firma um. Von Köln-Widdersdorf ging es ins nahe gelegene Erftstadt. Hier kommt der Stall ins Spiel.

Faible für Altbauten

Als Firmensitz bezog Fondsnet die Husarenkaserne, einen historischen Pferdestall. Hier hat das Unternehmen bis heute seinen Sitz, weitere Gebäude sind hinzugekommen. Alle vier Erftstädter Fondsnet-Standorte strahlen den Charme vergangener Jahrhunderte aus: denkmalgeschütztes Fachwerk, Hofcafé-Flair. „Das passt zu Fondsnet“, findet der heutige Geschäftsführer Georg Kornmayer. In Erftstadt wurde Fondsnet vom Finanzvertrieb zum Maklerpool – Stand heute zu einem der größten am deutschen Markt.

Im Verlauf der Fondsnet-Geschichte machten sich die Gründer Becker und Scheidt in der Öffentlichkeit zunehmend rar. Von Becker, der 2022 verstarb, existieren nicht einmal offizielle Fotos. Umso präsenter in der Außenwahrnehmung von Fondsnet ist Georg Kornmayer. Der heutige Geschäftsführer arbeitete den Pool-Gründern ursprünglich als externer IT-Dienstleister zu. 2006 wurde er Teil des Unternehmens. Die Hauptfiguren teilen sich bis heute ihre Rollen auf: Kornmayer vertritt Fondsnet eloquent nach außen, Scheidt bleibt öffentlich unsichtbar und wirkt nach innen.

Komplott um Rückvergütungen

Was wäre ein deutscher Maklerpool ohne einen handfesten Skandal? Bei Fondsnet erinnert man sich an folgende Geschichte: In den frühen Pool-Jahren wollten sich die Chefs mehrerer Wettbewerber gegen den Pool verbünden, da dieser ihrer Ansicht nach zu viel Vertriebsprovision an die Makler durchleitete. Pools sollten sich doch bitte auf eine Mindestmarge aus den Ausgabeaufschlägen verständigen. Der Vorstoß scheiterte.

In der Broschüre zum 30. Jubiläum lassen die Fondsnet-Verantwortlichen die Geschichte genüsslich aufleben, das Schreiben ist mit abgedruckt. Das Skandälchen habe dem Pool viel Aufmerksamkeit beschert: „Das war unser Startschuss, durch den wir uns als Maklerpool in der Breite etabliert haben“, erinnert sich Kornmayer. Die Geschichte spielte 2002, lang ist's her.

Verschlungene Strukturen

Viel ist passiert auf Fondsnets Weg zu einem der größten deutschen Maklerpools. Das betrifft auch die Unternehmensstruktur. 2007 beteiligte sich der Pool am Haftungsdach BN & Partners Deutschland, heute BN & Partners Capital. Gemeinsam mit BN & Partners taten sich die Fondsnet-Verantwortlichen mit der Schweizer Wertpapierhandelsbank Reuss Private zusammen und gründeten 2010 die Holding-Gesellschaft Reuss Private Group. Diese enthält neben einem Schweizer und einem Liechtensteiner Unternehmensteil auch die Reuss Private Holding, die das deutsche Geschäft rund um die Fondsnet-Holding bündelt (Grafik unten).

Fondsnet-Unternehmensstruktur: Holding in der Holding in der Holding

Die Fondsnet-Gruppe ist Bestandteil des Schweizer Reuss-Private-Konzerns.

Bildquelle: Fondsnet/Reuss Private Holding/ DAS INVESTMENT

Die Fondsnet-Strukturen wirken verworren – auf den ersten Blick und auf den zweiten immer noch. Wenn der Pool Geschäftszahlen meldet, sind das für gewöhnlich die Zahlen des gesamten Fondsnet-Kosmos, inklusive Haftungsdach und Bank. Diese Praxis ist auch bei Wettbewerbern üblich.

Der Fondsnet-Verbund beschäftigt heute rund 150 Mitarbeiter. Rund 30 davon arbeiten in der ausgegliederten IT-Tochter Foo mit Sitz in Berlin, 16 beim Bad Oeynhausener Baufinanzierungsspezialisten Haus Finanz Kontor, den Fondsnet 2023 übernahm.

Bis heute steht Fondsnet in erster Linie für Investment. Es bietet seinen Partnern allerdings auch Versicherungs- und Finanzierungsgeschäft an und ist daher ein Allfinanzpool. Immerhin: Von 143 Millionen Euro Provisionsumsätzen des Jahres 2024 stammten etwa 15 Prozent aus Versicherungen und Baufinanzierung. Etwa 1.800 Vermittler arbeiten mit Fondsnet, davon rund 150 unter dem Haftungsdach BN & Partners.

Blick in die Bilanz

Fondsnet ist nicht an der Börse gelistet, sondern gehört der Reuss Private Group, die hundertprozentige Eigentümerin aller Gesellschaften ist. Die Anteile an der Gruppe wiederum halten zu rund 70 Prozent die schweizerischen Reuss-Private-Verantwortlichen sowie Georg Kornmayer und Klaudia Scheidt. Der Rest verteilt sich auf Mitarbeiter und Management.

Gemäß der Cash-Maklerpool-Hitliste weist Fondsnet 2024 einen Gesamtumsatz von 160 Millionen Euro aus, mit Provisionserlösen von 143 Millionen Euro. Der Rohertrag lag bei 18,62 Millionen Euro. Gemessen am Rohertrag steht Fondsnet unter allen deutschen Pools auf Platz 7.

Auf der Maklerpool-Hitliste stand Fondsnet in der Vergangenheit schon einmal weiter oben – als die Liste noch nach Umsätzen filterte. Damals hatte nach einem hervorragenden Aktienjahr ein von Fondsnet servicierter Fonds für hohe Mittelflüsse aus Performancegebühren gesorgt. So waren kurzzeitige Ausnahmeumsätze entstanden. Das Ebitda von Fondsnet – wiederum Pool, Haftungsdach und Bank zusammengenommen – lag 2024 bei rund 3,5 Millionen.

Interessant wird es bei den Investmentbeständen, die Fondsnet administriert. Denn zu unterscheiden ist zwischen dem Volumen, das die direkten Vermittlerpartner betreuen, und jenem, das ebenfalls über die Fondsnet-Plattform läuft, für das die Erftstädter aber nur die technische Infrastruktur liefern. Als etwa die Hamburger Privatbank Berenberg 2018 ihre Drittfondsbestände über die Fondsnet-Plattform abwickeln ließ, freute man sich bei dem Pool über einen neuen Meilenstein: „20 Milliarden Euro under Administration“. Heute verwaltet Fondsnet über seine Plattform sogar rund 35 Milliarden Euro – darunter viel Fremdgeschäft.

Großkunde aus Lübeck

Ein Großkunde, der ebenfalls die Fondsnet-Plattform nutzt, ist der Lübecker Pool Blau Direkt. Blau hat neben seinem Stammbereich Versicherungen noch eine kleine Investmentsparte, von der man in der Branche weiß: Sie wird komplett an Fondsnet ausgelagert. Die Investment-Bestände von Blau Direkt zahlen mithin auch auf den Umsatz von Fondsnet ein.

Der Maklerpool BCA, der in der Vergangenheit ebenfalls sein Investmentgeschäft über Fondsnet abwickelte, hatte dort dagegen nicht seine Verträge liegen. Auch viele andere Großkunden kaufen bei Fondsnet vor allem IT-Dienste ein, tauchen jedoch nicht im Umsatz des Pools auf.

Neben dem klassischen Poolgeschäft und IT-Dienstleistungen ist ein weiteres wichtiges Standbein von Fondsnet das Fonds-Advisory: Das Haftungsdach BN & Partners reicht dabei seine Lizenz aus, damit Partner, denen eine eigene Lizenz zu teuer oder zu aufwendig ist, eigene Fondsstrategien beraten können. Hier hat Fondsnet namhafte Großkunden gewonnen: die Fondsboutique Gané etwa, die ihren bekannten Gané Value Event Fonds seit dem Bruch mit Acatis unter dem Fondsnet-Haftungsdach führt, und ebenso das Investoren-Duo Profitlich Schmidlin, das dort seinen gleichnamigen Mischfonds betreibt.

Insgesamt sind im Dezember 2025 mehr als 80 Fonds unter dem Haftungsdach BN & Partners aufgehängt. Doch auch wenn es für das Fonds-Advisory wichtig ist: Das Haftungsdach steht für das breite Vermittlungsgeschäft bei Fondsnet nicht so sehr im Fokus. „Ganz im Gegensatz zu manchen Mitbewerbern“, wie Kornmayer sagt, wohl mit Blick etwa auf den Hamburger Konkurrenten Netfonds.

Das Haftungsdach sieht er trotzdem auch als „ein Backup für den Fall, dass doch einmal der Ausnahmebestand des 34f fällt“. Der Paragraf 34f aus der deutschen Gewerbeordnung gewährt reinen Fonds-Vermittlern eine verschlankte Regulierung. Sie brauchen keine Bafin-Lizenz zu beantragen. Aktuell steht die Abschaffung nicht zur Debatte, doch langfristig hält Kornmayer sie in Deutschland durchaus für wahrscheinlich. „Mit Haftungsdach ist das allerdings kein Problem – es könnte dann mit einigen Anpassungen das Poolgeschäft übernehmen“, so Kornmayer.

Kampf den Kosten

Ein anderer Bereich, der bei Fondsnet eine strategische Rolle spielt, ist die Vermögensverwaltung. Schon seit Jahren betreut die Reuss Private Bank Modellportfolios. Ebenso können Fondsnet-Vermittler eigene Strategien beraten, für die die Reuss Private Bank als formaler Vermögensverwalter auftritt. Das Geschäft rückt weiter in den Mittelpunkt, seit Fondsnet sich auf das Thema Kosten stürzt: Die Kosten vieler Investmentfonds seien viel zu hoch, wettert Kornmayer seit rund zwei Jahren in Gesprächen und auf öffentlichen Veranstaltungen. Bei den Endkunden komme zu wenig Performance an.

In einer Branche, die mehrheitlich von Vertriebsprovisionen lebt, eckt er damit an. „Ich habe 70 Pfeile im Rücken und fünf im Auge“, kokettiert Kornmayer. Und berichtet: „Die Reaktionen auf die Initiative waren gemischt: Einige Fondsgesellschaften und Vermittler fühlten sich vor den Kopf gestoßen, andere haben sie ausdrücklich gefeiert.“

Seit rund zwei Jahren positioniert sich Fondsnet nun mit dem strategischen Thema Kosten. In Kooperation mit dem ETF-Haus Vanguard bieten die Erftstädter Vermögensverwaltungs-Modellportfolios für weniger als ein Prozent Gebühren an. Außerdem bewirbt Fondsnet eine besonders kostengünstige Fondsreihe, Markenname: „Alpha Selection“. Die Alpha-Selection-Fonds sind hauptsächlich aktive Fonds, viele davon mit einem Quant-Konzept. Sie stehen ausschließlich für Vermögensverwaltungen zur Verfügung, Fondsnet-Vermittler können sie in eigenen Strategien allokieren.

Ultragünstige Fonds

Die Alpha-Selection-Reihe – ebenso wie das gesamte Thema Fondskosten – wäre bei Fondsnet vermutlich nicht so groß geworden, wenn nicht Ferdinand Haas daran mitgewirkt hätte. Der ehemalige DWS-Spezialist saß auch schon einmal im Vorstand des Pools BCA und betreibt heute die Firmen Portfolio Selection und Portfolio Generator. Seit rund eineinhalb Jahren ist er Aufsichtsrat bei der Reuss Private Holding.

Haas steht als Mastermind hinter der Ultragünstig-Fondsreihe, die bislang 17 Fonds enthält, Stand Mitte Dezember 2025. „Die Alpha-Selection-Fonds sind für durchschnittlich 33 Basispunkte zu haben“, erläutert Haas. Gegenüber normalen Retail-Klassen mit 1,5 bis 2,0 Prozent Gesamtkosten sind sie in der Tat eine Kampfansage.

Einige Fondsgesellschaften hätten für die Reuss Private Bank spezielle Anteilsklassen aufgelegt, berichtet Haas stolz. Das habe funktioniert, weil ein finanzkräftiger Großinvestor mit seinem Milliarden-Volumen die Türen geöffnet habe. Der Name des Investors? – „Geheim.“

Ein neues strategisches Thema für Fondsnet ist außerdem ein Portfolio-Analyse-Tool namens Portfolio Check und eine von Haas konzipierte Vermögenverwaltungsstrategie mit dem Populärnamen „MSCI World Killer“. Ab Januar will Fondsnet beides aktiv bewerben.

Das sagen Vermittler

Und wie fühlen sich Vermittler bei Fondsnet aufgehoben? „Wir bekommen viel Support“, lobt Kris Hauf, Gründerin der gleichnamigen Finanzberatungsgesellschaft. „Auch meine sehr ausführlichen Fragen werden beantwortet, das gibt ein gutes Gefühl.“ Der persönliche Kontakt bei Fondsnet gefalle ihr gut. Hauf nutzt mit zwei unterschiedlichen Gesellschaften sowohl den Pool als auch das Haftungsdach. „Ich bin 2008 zu Fondsnet gekommen, nachdem ich mehrmals die Hauptanbindung gewechselt hatte.“ Anlass zum neuerlichen Wechsel habe sie seither nicht gesehen.

Auch Vermittler Christian König ist insgesamt zufrieden. König hat sich mit seiner Koblenzer Beratungsfirma Iunto Finanzen auf private Krankenversicherungen spezialisiert, ebenso vermittelt er Fonds. König kam zu Fondsnet quasi im Ausschlussverfahren. Er berichtet: Nachdem er mit zwei Anbietern unzufrieden gewesen sei, verglich er, was andere Pools zu bieten haben. Und entschied sich für Fondsnet. König lobt die „verständliche Systemführung“ im CRM: „Ich konnte dort relativ zügig einsteigen.“ Ein Wermutstropfen: „Die Nutzeroberfläche von Fondsnet könnte schöner sein.“ Immerhin: Fondsnet arbeite daran.

Bestandskäufer – aber ein kleiner

Einige Pools kaufen derzeit umfangreich Kundenbestände auf – eine Praxis, bei der Fondsnet ebenfalls mitspielt, allerdings in kleinem Umfang. „Etwa 250 Bestände haben wir bisher übernommen“, verrät Kornmayer. „Sehr kleine Bestände, viele mit deutlich weniger als einer Million Euro Volumen.“ Fondsnet hat ein Team im Haus, das die Betreuung übernimmt.

Noch sinnvoller fände er es, die Bestände an die nächste Vermittlergeneration weiterzugeben. Vor allem Berufsneulingen würde man gerne Bestände vermitteln – doch gerade diesen fehle oft das nötige Geld. So springe bei Bedarf nun der Pool ein und betreue Kundenbestände weiter – „eher aus der Not geboren“, wie Kornmayer einräumt. „Aber wenn es sich ergibt, geben wir die Kunden in geeignete Hände weiter. Wir haben schon sehr viele Bestände an junge Berater empfohlen.“

Historisch und modern, freundlich und aneckend, unterhaltsam und nerdig – Fondsnet hat viele Facetten. Von einer lieb gewonnenen Marotte will sich der Pool jedoch möglicherweise verabschieden: Es gibt Überlegungen, die vier Erftstädter Unternehmenssitze zu einem einzigen zu bündeln. Dafür müsste Fondsnet allerdings seine Ultra-Altbauten aufgeben – und in einen modernen, doch dafür größeren Zweckbau ziehen.