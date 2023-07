Die Fondsnews der Woche Grüner Anstrich für Smart-Beta-Strategien bei Xtrackers

Neuer aktiver ETF von Axa: Unternehmensanleihen nach qualitativen Kriterien ausgewählt

Seit Dienstag dieser Woche ist ein neuer aktiver ETF von Axa Investment Managers auf Xetra und an der Börse Frankfurt handelbar. Der AXA IM Euro Credit PAB Ucits ETF (ISIN: IE000JBB8CR7) verfolgt eine aktive Anlagestrategie und investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating.

Bei der Auswahl der Anleihen wendet der Investmentmanager sowohl eine Top-Down- als auch eine Bottom-Up-Analyse an, um die Branchenzusammensetzung des Portfolios zu bestimmen. Die Auswahl der Sektoren erfolgt auf der Grundlage einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Marktanalyse, die sich auf fundamentale Faktoren wie Gewinnaussichten, erwartete Cashflows, Zins- oder Dividendendeckung oder Vermögensdeckung stützt.

Darüber hinaus verfolgt der Fonds eine Dekarbonisierungsstrategie, um den Anforderungen des Pariser Klimaabkommens gerecht zu werden. Dazu werden Emittenten ausgeschlossen, die keinen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten.

„Mit dem Axa IM Euro Credit PAB Ucits ETF leisten wir als Vermögensverwalter unseren Beitrag zum Pariser Abkommen. Der ETF ist Teil unserer Strategie, innovative und klimabewusste Anlagemöglichkeiten auf dem ETF-Markt anzubieten. Damit ermöglichen wir Anlegern, ihren Kernbestand an Euro-Unternehmensanleihen in Einklang mit dem Pariser Abkommen zu bringen“, sagt Nicolas-Louis Guille-Biel, Globaler Leiter für ETFs bei Axa IM.

Augsburger Fondsboutique Alpha Star fusioniert ihre Deutschland-Fonds

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Die auf deutsche Nebenwerte spezialisierte Fondsboutique Alpha Star legt zwei ihrer Aktienfonds zusammen. Mit dem Alpha Star Aktien (ISIN: LU1070113235) und dem Alpha Star Dividenden (ISIN: LU1673114820) gibt es bisher zwei Fonds, die in Aktien aus dem deutschsprachigen Raum investieren. Um den künftigen Fokus der Alpha Star Fonds noch klarer auszurichten, hat sich der Nebenwerte-Spezialist dazu entschlossen, den Alpha Star Dividenden in den Alpha Star Aktien zu überführen.

„Der Alpha Star Dividenden konnte unsere hohen Anforderungen an die Renditeentwicklung nicht erfüllen. Seit Auflegung konnte der Dividendenfonds die Rendite des Vergleichsindex SDAX nur leicht übertreffen. Der Alpha Star Aktien erzielte im gleichen Zeitraum eine fast dreimal so hohe Rendite“, heißt es in dem Schreiben der Gesellschaft. Künftig wird es zwei Fonds mit jeweils klarer Ausrichtung geben: Neben dem Alpha Star Aktien ist dies der Alpha Star Europa. Beide Fonds investieren in die jeweils 20 besten Aktienideen aus verschiedenen Regionen. „Durch diese Konzentration der strategischen Anlageausrichtung sehen wir ein noch besseres Potenzial zur Optimierung der Renditeentwicklung, wovon alle Anleger profitieren werden.“

Xtrackers bringt vier Faktor-ETFs mit Nachhaltigkeitsfokus auf den Markt

Die DWS hat ihre Xtrackers Fondspalette um vier neue ETFs erweitert, die sowohl an der Deutschen Börse als auch an der London Stock Exchange gelistet sind. Diese bilden mit den Strategien Value, Momentum, Quality und Minimum Volatility verschiedene Varianten des MSCI World Factor Low Carbon SRI Screened Select Index ab. Das Besondere daran: Alle vier ETFs kombinieren einen ESG-Fokus mit einem auf Faktoren basierenden Investment.

Die Einführung von faktorbasierten Aktien-ETFs im Jahr 2014 hat sich laut Aussagen der DWS als erfolgreich erwiesen. Die bewährte MSCI-Faktormethodik wird nun mit einem ESG-Ansatz kombiniert. „Fast zehn Jahre nachdem Xtrackers die ersten Faktor-ETFs auf den Markt gebracht hat, können Anleger diese Strategien nun als Teil einer nachhaltigen Asset Allokation nutzen“, sagt Simon Klein, Global Head of Xtrackers Sales bei der DWS.

Gleichzeitig ist es dem Unternehmen wichtig zu betonen, dass die ESG-Faktoren-Indizes die zugrundeliegenden Aktienfaktoren mit der gleichen Genauigkeit abbilden wie ein Nicht-ESG-Index. Die ETFs haben laufende Kosten von 0,25 Prozent und sind allesamt thesaurierend.

Das sind die neuen ETFs im Überblick:

Xtrackers MSCI World Value ESG ETF (ISIN: IE000LAUZQT6)

Xtrackers MSCI World Momentum ESG ETF (ISIN: IE000TL3PL69)

Xtrackers MSCI World Quality ESG ETF (ISIN: IE0003NQ0IY5)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG ETF (ISIN: IE0008YN0OY8)

Goldman Sachs bringt den ersten Eltif auf den Markt

Die Investmentgesellschaft Goldman Sachs Asset Management hat mehr als 200 Millionen US-Dollar für ihren ersten europäischen langfristigen Investmentfonds (Eltif), den Private Markets Eltif 2023, eingesammelt. Der neue Fonds ist der erste einer Reihe von Private Markets Eltifs, die Privatanlegern den Zugang zu Direktinvestitionen in Privatmarktanlagen ermöglichen sollen.

Mit dem Private Markets Eltif 2023 will Goldman Sachs direkt in verschiedene Sektoren und Strategien investieren, vor allem in Private Equity, ergänzt durch eine kleinere Allokation in höher verzinslichen Private Debt. Der Fonds soll weltweit diversifiziert sein und richtet sich grundsätzlich an vermögende Anleger, die in der Lage sind, längerfristige illiquide Anlagen zu tätigen. Der Fonds soll bei Auflegung vollständig finanziert sein, wobei eine kurze Laufzeit der Anlagen vorgesehen ist.

Ehemaliges Feri Trust Team legt Fondsfamilie auf

Erst Ende Juni 2023 hat das gesamte Portfoliomanagement-Team für Volatilitätsstrategien von Feri Trust das Bad Homburger Unternehmen verlassen und den Vermögensverwalter Empureon Capital Management gegründet. Die neu gegründete Gesellschaft startet nun als Fondsberater gemeinsam mit dem Fondsdienstleister Universal Investment eine neue Fondsfamilie und legt mit dem Publikumsfonds Empureon Volatility One Fund (ISIN DE000A3D9GL3) den ersten von drei geplanten Fonds auf.

Das erste Fondskonzept von Empureon Capital Management zielt auf die Vereinnahmung der Volatilitätsprämie von Put-Optionen auf den S&P 500 ab. Zur Stabilisierung der Rendite werden statische Absicherungselemente eingesetzt, die Verluste abfedern oder vergleichsweise schnell wieder aufholen sollen.

„Im Fonds werden wir unser Konzept gewohnt zuverlässig umsetzen. Dabei profitieren wir als eingespieltes Team von den Erfahrungen der letzten zehn Jahre, in denen wir zahlreiche Krisen wie die Volmageddon-Krise oder die Corona-Pandemie erfolgreich gemeistert haben“, sagt Daniel Lucke, Managing Partner bei Empureon. Bei Feri Trust war das Team für die Konzeption und das Management der Fonds Optoflex, US Equityflex und Euroequityflex verantwortlich.

UBS mit neuer Rohstoffstrategie

Der Schweizer Vermögensverwalter UBS hat die Auflegung eines neuen alternativen Rohstoff-ETFs angekündigt, der ESG-Risiken berücksichtigt. Derzeit gibt es in der Branche keine Standardmethode zur Bewertung von Rohstoffen unter ESG-Gesichtspunkten, die den gesamten Lebenszyklus abdeckt. Um die entsprechenden Risiken und Chancen verschiedener Rohstoffe zu bewerten, arbeitet UBS mit dem Spezialisten für nachhaltiges Investment Research rfu (Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung / Business Consulting) zusammen, der Kunden mit Portfolios von insgesamt rund 30 Milliarden Euro berät.

Der UBS CMCI Commodity Transition SF UCITS ETF (ISIN IE000WJCYGB4) bildet einen Index ab, der die zugrunde liegenden Rohstoffe nach ihren jeweiligen ESG-Risiken und Chancen neu gewichtet. Der neue UBS CMCI Sustainability Transition Index nutzt zudem das seit über 15 Jahren bewährte Konzept des UBS CMCI Commodity Futures Rolling, das dazu beiträgt, negative Rollrenditen zu mindern.

Die rfu-Methode bewertet die aktuellen und zukünftigen relevanten ESG-Faktoren von mehr als 30 Rohstoffen aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft und Metalle. Das Modell berücksichtigt soziale und ökologische Risiken aus der Produktions- und Nutzungsperspektive auf Rohstoffebene sowie den Ländermix der Produktion eines Rohstoffs. Der neue ETF basiert auf Artikel 6 der SFDR. Er wird nicht nach spezifischen Nachhaltigkeitszielen gemanagt, berücksichtigt aber relevante ESG-Risiken im Rahmen seiner ESG-Integrationsstrategie.

Allianz GI öffnet erfolgreiche globale Dividendenstrategie für Privatkunden

Allianz Global Investors hat den Allianz Global Diversified Dividend aufgelegt. Er basiert auf einer seit rund zehn Jahren bestehenden institutionellen Aktienstrategie mit einem Gesamtvolumen von 2,8 Milliarden Euro, die nun auch Privatanlegern zugänglich gemacht wird. Die Strategie investiert weltweit breit gestreut in Dividendentitel (mehr als 150 Aktien), um attraktive Dividendenausschüttungen und eine stabile Wertentwicklung zu erzielen.

Der Fonds und die ihm zugrunde liegende Strategie wurden von Dr. Kai Hirschen, Senior Portfolio Manager im Allianz GI Systematic Equity Team, mitentwickelt und werden seit Auflegung von ihm gemanagt. Konkret erfolgt die Einzeltitelauswahl auf Basis eines systematischen Ansatzes, der neben der Höhe insbesondere auf die Stabilität und das Wachstum der Dividendenzahlungen abzielt und darüber hinaus Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt.

Außerdem werden Anlagestile wie Value oder Momentum berücksichtigt, um Performance zu erzielen. Abgerundet wird die Portfoliokonstruktion durch ein striktes Risikomanagement. Die erwirtschafteten Dividenden werden ausgeschüttet, um den Anlegern einen regelmäßigen und möglichst stabilen Einkommensstrom aus ihrem Investment zu bieten.