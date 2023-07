Fondsnews der Woche Invesco bringt ersten gleichgewichteten Nasdaq-100-ETF nach Europa

Han-ETF weitet sein Angebot aus

Seit Dienstag ist ein neuer ETF von Han-ETF sowohl auf Xetra als auch über den Handelsplatz der Börse Frankfurt am Main handelbar.

Der European Green Deal Ucits ETF (ISIN: IE0007WMHDE3) bietet Anlegern ein Nachhaltigkeitsinvestment in rund 50 gleichgewichtete Unternehmen, die voraussichtlich vom European Green Deal profitieren werden. Die ausgewählten Unternehmen müssen mindestens 20 Prozent ihrer Erträge in Europa in einem oder mehreren der vier Geschäftsfelder erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, Renovierung und Energieeffizienz von Gebäuden oder Recycling erwirtschaften. Darüber hinaus müssen sie eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen Euro aufweisen. Im Umwelt-Scoring müssen sie zu den besten zwei Dritteln der Unternehmen gehören.

Beim European Green Deal handelt es sich um ein Konzept der Europäischen Kommission mit dem Ziel, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Es umfasst ein Bündel von Maßnahmen zur Förderung der Ressourceneffizienz und beschreibt die dafür notwendigen Investitionen und Finanzierungsmöglichkeiten.

Erster gleichgewichteter Nasdaq-100-ETF ist gestartet

Die US-Börse Nasdaq hat zu Wochenbeginn die Gewichte des Nasdaq-100-Index angepasst. Anpassen bedeutet in diesem Fall, dass das Gewicht der sieben größten Werte reduziert wird, sodass diese nicht mehr 55 Prozent, sondern „nur“ noch 44 Prozent der Marktkapitalisierung des Index ausmachen. Damit will der Börsenbetreiber die durch die Kursexplosion der größten US-Technologiewerte entstandene Unwucht in seinem Index zumindest teilweise beseitigen.

Die Standardvariante des Nasdaq-100 ist einer der bekanntesten US-Aktienindizes – und einer der erfolgreichsten weltweit: In 20 Jahren hat er um knapp 1.300 Prozent zugelegt, was auf das außergewöhnliche Wachstum von Mega-Caps wie Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon zurückzuführen ist, die in kapitalisierungsgewichteten Indizes hoch gewichtet sind. Obwohl sich diese Gewichtungsmethode in bestimmten Marktphasen bewährt hat, möchten einige Anleger eine hohe Konzentration auf wenige Unternehmen vermeiden.

Für Anleger, die am langfristigen Wachstumspotenzial der an der Nasdaq notierten Unternehmen partizipieren möchten, aber auf der Suche nach einem stärker diversifizierten Engagement sind, ist der Invesco Nasdaq-100 Equal Weight ETF (ISIN: IE000L2SA8K5) eine interessante Alternative zum Standardindex. Der neue ETF von Invesco ist ein Produkt, das diesen gleichgewichteten Index abbildet. Er bietet ein ausgewogeneres Engagement in einem breiteren Spektrum von Unternehmen, von denen einige die Mega-Caps von morgen sein könnten.

Der Nasdaq-100 Equal Weighted Index enthält wie der Basisindex die 100 größten an der Nasdaq notierten Aktien mit Ausnahme von Finanzunternehmen. Aufgrund der Gewichtungsmethode unterscheidet sich die Sektorallokation von der des Vergleichsindex. Der IT-Sektor macht gut die Hälfte des Basisindex aus, während er im gleichgewichteten Index nur ein Gewicht von 35 Prozent hat. Auf Einzeltitelebene ist der Unterschied noch größer. Hier machen die 10 größten Positionen rund 60 Prozent des Ausgangsindex aus, aber nur 10 Prozent des gleichgewichteten Index nach der Neugewichtung.

Chris Mellor, Leiter Produktmanagement EMEA Aktien-ETFs bei Invesco zur Auflage: „Der Nasdaq wurde früher vor allem als Technologieindex angesehen, und natürlich verdankt er einen Großteil seines Erfolgs den Technologiegiganten. Aber er enthält auch Unternehmen aus anderen Sektoren, darunter solche, die traditionell als defensiv gelten. Innovation ist der rote Faden, der alle an der Nasdaq notierten Unternehmen verbindet, sowohl in Bezug auf die Branche, in der sie tätig sind, als auch in Bezug auf die Dynamik der Unternehmensführung. Dieser gleichgewichtete Index ermöglicht ein ausgewogenes Engagement in all diese Anlagechancen.“

Goldman Sachs bringt zwei nachhaltige Anleihenfonds auf den Markt

Mit dem Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond Fund und dem Goldman Sachs USD Green Bond Fund bietet Goldman Sachs Asset Management Anlegern die Möglichkeit, das Nachhaltigkeitsprofil ihrer Portfolios zu verbessern, indem sie in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investieren.

Der Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond Fund investiert in grüne, soziale und nachhaltige Unternehmensanleihen mit klar definierten sozialen oder ökologischen Zielen und Auswirkungen. Die im Portfolio enthaltenen Anleihen berücksichtigen ein breites Spektrum der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen. Der Fonds investiert weltweit in Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen.

Der Goldman Sachs USD Green Bond Fund investiert weltweit sowohl in Unternehmens- und Staatsanleihen als auch in Investment-Grade-Anleihen. Er baut auf dem bestehenden Green Bond-Angebot von Goldman Sachs Asset Management auf und bietet eine globale Alternative für Kunden, die ein Engagement in US-Dollar suchen.

Die Auswirkungen beider Fonds werden eng überwacht und in einem Jahresbericht veröffentlicht. Die Fonds werden gemäß Artikel-9 der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen informieren.

Bram Bos, Leiter Green, Social & Impact Bonds bei Goldman Sachs Asset Management, kommentiert: „Sowohl die Emissionen von Unternehmen als auch die Nachfragen von Investoren nach Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen nehmen stetig zu. Neben dem wachsenden Markt für Green Bonds werden sie damit zu einem immer wichtigeren Segment im Fixed-Income-Bereich. Der globale Anleihemarkt ist eine entscheidende Quelle für Investitionen, um den Klimaschutz voranzutreiben und Themen wie das integrative Wachstum anzugehen.“