M&G Investments legt ersten Eltif auf

Der britische Asset Manager M&G Investments hat seinen ersten europäischen Long-Term-Investment-Fund (Eltif) aufgelegt. Der M&G Corporate Credit Opportunities investiert in Unternehmenskredite. Das Fondsvermögen beträgt zunächst 500 Millionen Euro und wird vom Private-Credit-Team von M&G verwaltet. Das Geld stammt aus dem With Profits Fund des Versicherungs- und Finanzunternehmens Prudential. Der Fonds ist derzeit nur für professionelle Anleger zugänglich. Nach Inkrafttreten der überarbeiteten Eltif-Verordnung Anfang 2024 soll er auch für Privatanleger geöffnet werden.

15 bis 30 Prozent des Gesamtportfolios werden in illiquide Unternehmensanleihen „am renditestärkeren Ende des Spektrums“, von großen und mittleren Adressen sowie nachrangigen Darlehen investiert, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Der Anteil liquider Unternehmensanleihen wird 70 bis 85 Prozent des Portfolios ausmachen und sich hauptsächlich auf variabel verzinsliche, vorrangig besicherte Darlehen (Senior Secured Loans, SSL) konzentrieren.

Eltif's bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Investmentfonds. So sind sie für Privatanleger zugänglich, auch wenn sie nicht über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen für den Handel mit illiquiden Vermögenswerten verfügen. Eltif's sind außerdem von der Kapitalmarktrichtlinie Mifid II befreit.

Source for Alpha bringt erfolgreichen US-Aktienfonds als ESG-Variante auf den Markt

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Die Frankfurter Fondsboutique Source for Alpha hat einen neuen US-Aktienfonds aufgelegt. Der S4A US Equity ESG (ISIN: DE000A3ERMW7) investiert in nachhaltige Unternehmen aus den USA. Der Fonds folgt der gleichen Investmentstrategie wie der bereits bestehende S4A US Long, der seit 2011 in günstig bewertete Value-Aktien aus den USA investiert. Allerdings unterliegt der neue Fonds Nachhaltigkeitskriterien.

Das Anlageuniversum des S4A US Equity ESG umfasst derzeit 414 der 500 Werte des S&P 500. Die restlichen 86 Titel erfüllen die definierten Nachhaltigkeitsfaktoren nicht. Im aktuellen S4A US Long Portfolio genügen derzeit 18 Titel nicht den ESG-Kriterien. Diese werden im S4A US Equity ESG durch vergleichbare Titel ersetzt, welche die Anforderungen erfüllen. Der Fonds steht Anlegern ab dem 1. Dezember 2023 in drei Tranchen zur Verfügung. Erstinvestoren profitieren von Sonderkonditionen, die nur zum Zeitpunkt der Fondsauflegung verfügbar sind: Kein Mindestinvestment für die X-Tranche (ISIN: DE000A3ERMY3), eine jährliche Managementgebühr von 0,8 Prozent und keine Performance Fee.

Rheinische Portfolio Management lanciert US-Aktienfonds mit Allokationssteuerung

Der Kölner Vermögensverwalter RP Rheinische Portfolio Management (RPM) und die Kapitalverwaltungsgesellschaft Monega haben den Monega Aktienflex Protect US (ISIN: DE000A3D1WS2) aufgelegt. Der Fonds investiert in den US-Leitindex S&P 500, steuert die Aktienquote aber mit einem selbst entwickelten quantitativen Ansatz.

Ziel des Fonds ist es, eine ähnliche Rendite wie der S&P 500 zu erzielen, aber bei geringerem Risiko. Die Volatilität soll halbiert und die Drawdowns auf ein Drittel des üblichen Niveaus begrenzt werden. Um dies zu erreichen, setzt der Fonds auf ein systematisches Risikomanagement. Das Managementteam von RPM nutzt mehrere akademisch fundierte Modelle, die beispielsweise Schwankungen der Volatilitätsrisikoprämie oder die unterschiedliche Positionierung von institutionellen Investoren und Privatanlegern berücksichtigen.

„Wir versuchen, zwischenzeitliche Verluste mit einer aktiven Allokationssteuerung zu begrenzen“, sagt RPM-Geschäftsführer Mirko Hajek. „So können wir für Anleger die tatsächlich realisierbare Rendite erhöhen.“ Die Aktienquote des Fonds wird im Durchschnitt bei rund 60 Prozent liegen. Im Falle eines „Risk off“-Marktumfelds, in dem sich das Risikobewusstsein der Anleger erhöht, kann die Aktienquote jedoch auch unterschritten werden.

DWS startet drei Biodiversitäts-ETFs

Der deutsche Asset Manager DWS hat drei neue ETFs aufgelegt, die Investoren dabei helfen sollen, ihre Anlagerisiken aus dem Verlust der Biodiversität zu reduzieren. Die ETFs investieren in Unternehmen, die im Vergleich zum Marktdurchschnitt weniger negative Auswirkungen auf die Ökosysteme der Erde haben.

Dazu werden Unternehmen, die der biologischen Vielfalt nachweislich schaden, aussortiert. Außerdem wird berücksichtigt, wie sich die Unternehmen innerhalb ihres Sektors auf die Biodiversität auswirken. Die drei ETFs bilden verschiedene Varianten des ISS-Stoxx-Biodiversity-Focus-SRI-Indizes ab. Der Xtrackers World Biodiversity Focus SRI ETF (ISIN: IE000E0V65D8) investiert in Unternehmen aus der ganzen Welt, der Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI ETF (ISIN: IE000VMAR5O) in Unternehmen aus Europa und der Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI ETF (ISIN: IE000LOSV2D0) in Unternehmen aus den USA.

Wer auf der Suche nach einem Portfolio klassischer Öko-Aktien ist, wird allerdings enttäuscht. Das zeigt ein Blick auf die fünf größten Titel des global investierenden ETFs, die allesamt führende US-Unternehmen sind. Die größten Titel des weltweit investierenden ETFs sind Apple, Microsoft, Visa, JPMorgan Chase und Nvidia. Die Pauschalgebühr der Fonds beträgt jeweils 0,3 Prozent pro Jahr.

KGAL legt Infrastruktur-Publikumsfonds auf

Der unabhängige Assetmanager KGAL hat einen neuen offenen Publikumsfonds für erneuerbare Energien aufgelegt. Der KGAL Klima Substanz ermöglicht deutschen Privatanlegern ab einer Anlagesumme von 25 Euro eine direkte Beteiligung an einem breit diversifizierten Portfolio im Bereich der erneuerbaren Energien. Damit das möglich ist, wird das bewährte Konzept des Offenen Immobilienfonds auf den Bereich der Infrastruktur übertragen. Der Fonds investiert in Onshore-Wind- und Fotovoltaik-Anlagen in Europa. Dabei werden verschiedene Technologien, Geografien und Lebenszyklusstadien berücksichtigt. Der Fonds hat sich bereits exklusiv eine Pipeline aus Wind- und PV-Parks in Deutschland und Polen gesichert. Der erste Ankauf soll vor Jahresende erfolgen. Perspektivisch sollen mehrere hundert Millionen Euro Fondsvolumen erreicht werden, die nach der Anlaufphase grundsätzlich neben Bestands-Assets in Projektentwicklungen als Beimischung fließen können.

Global X erweitert S&P 500-ETF-Reihe um zwei neue Absicherungsstrategien

Der US-amerikanische ETF-Anbieter Global X hat seine S&P 500 ETF-Palette um zwei neue Strategien erweitert, die Anleger vor dem jährlichen Abwärtsrisiko des S&P 500 schützen sollen. Der Global X S&P 500 Annual Buffer ETF (ISIN: IE0009BM62P2) und der Global X S&P 500 Annual Tail Hedge ETF (ISIN: IE000HGH8PV2) sind an der London Stock Exchange und der Deutschen Börse gelistet und haben eine Gesamtkostenquote von 0,50 Prozent.

Der Global X S&P 500 Annual Buffer ETF bildet den CBOE S&P 500 Annual 15% Buffer Protect Index ab, der darauf abzielt, die ersten 15 Prozent der jährlichen Verluste des S&P 500 zu absorbieren. Damit bietet der ETF einen gewissen Schutz vor Markteinbrüchen, ohne das langfristige Kapitalwachstum zu beeinträchtigen.

Der Global X S&P 500 Annual Tail Hedge ETF hingegen folgt dem CBOE S&P 500 Annual 30% (-5% bis -35%) Buffer Protect Index. Diese Strategie bietet einen höheren Absicherungsgrad und absorbiert die ersten 5 Prozent der Verluste des S&P 500. Nach diesem Punkt bietet der ETF einen Puffer von 30 Prozent auf den S&P 500.

Rob Oliver, CEO von Global X, betonte die Bedeutung der neuen Strategien in Zeiten hoher Marktunsicherheit. „Unsere Kunden suchen nach Möglichkeiten, ihre Portfolios vor unerwarteten Verlusten zu schützen. Mit diesen neuen ETFs bieten wir Anlegern eine Möglichkeit, vom S&P 500 zu profitieren, ohne die Risiken des Marktes fürchten zu müssen“.

Leverage Shares erweitert Produktpalette um ETCs und gehebelte ETPs

Leverage Shares, ein Vorreiter im Bereich gehebelter, inverser und Single-Stock Exchange Traded Products (ETPs), diversifiziert sein Produktangebot durch die Einführung von ETCs und gehebelten ETPs.

Für vier der weltweit am meisten gehandelten Rohstoffe bietet Leverage Shares jetzt ETCs an: Rohöl, Brent-Öl, Erdgas und Kupfer. Diese ETCs bieten ein 1:1-Engagement in den jeweiligen Rohstoffen, sprich die Wertentwicklung der ETCs entspricht der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Rohstoffe. Die ETCs zeichnen sich durch eine äußerst wettbewerbsfähige, gebührenbasierte All-in-Struktur aus. Sie weisen die niedrigste Gesamtkostenquote (0,35 Prozent) unter den derzeit an der LSE notierten vergleichbaren Rohstoff-ETCs auf, so der Anbieter.

Zusätzlich bietet Leverage Shares eine dreifach gehebelte und dreifach inverse Exposition gegenüber Arm Holdings und der Schweizer Bank UBS. Diese ETPs ermöglichen es Anlegern, von der Wertentwicklung der zugrundeliegenden Aktien mit einem dreifachen Hebel zu profitieren oder invers davon zu profitieren.

„Bei Leverage Shares ist unser Ziel, es Anlegern zu erleichtern, auf eine breite Palette von Anlageklassen zuzugreifen. Durch unsere einzigartige Position als führender Emittent an der LSE haben wir eine signifikante Nachfrage nach wettbewerbsfähigen ETCs identifiziert. Wir haben hart daran gearbeitet, diese nun zeitnah auf den Markt zu bringen“, kommentiert Oktay Kavrak, Leiter Kommunikation bei Leverage Shares.