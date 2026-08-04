Kostenklauseln, Riester und ein Betrugsfall über 25.000 Euro: Die Bilanz der Ombudsstelle für Investmentfonds verrät, wo es zwischen Anlegern und Anbietern 2025 knirschte.

Anfragen und Beschwerden bei der Ombudsstelle für Investmentfonds sind 2025 gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel zurückgegangen.

Die Ombudsstelle für Investmentfonds hat im Jahr 2025 deutlich weniger Verbraucherkontakte gezählt als im Vorjahr. 138 Anfragen und Beschwerden erreichten die beim Fondsverband BVI angesiedelte Schlichtungsstelle, ein Rückgang um ein Drittel gegenüber 2024. In 92 Fällen war die Ombudsstelle zuständig. Die Einigungsquote lag bei 35,8 Prozent, in 33,6 Prozent der Fälle konnten Verbraucher einen Erfolg verbuchen. Für Fondsanbieter und Berater lohnt der genaue Blick, denn hinter den Zahlen stecken einige Themen, die den Markt weiter beschäftigen werden.

Mehrzahl der Fälle betrifft die Altersvorsorge

Mit 39 Eingaben entfielen die meisten Beschwerden auf fondsbasierte Altersvorsorgeverträge, in der Regel geförderte Riester-Verträge. Allein 30 davon drehten sich um die Auszahl- beziehungsweise Rentenphase. 19 Schlichtungsanträge bezogen sich dabei auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 21. November 2023 (XI ZR 290/22) zur Wirksamkeit von Kostenklauseln in Riester-Verträgen von Sparkassen. Die betroffenen Verbraucher wehrten sich gegen Kosten für die Rentenversicherung ab dem 85. Lebensjahr, die Kapitalverwaltungsgesellschaften für sie abschließen müssen.

Der Ombudsmann gab den Anlegern in diesem Punkt zwar recht. Weil wichtige Folgefragen aber noch nicht abschließend gerichtlich geklärt sind, musste er die Schlichtung regelmäßig ablehnen. In einem Fall erging dennoch ein Schlichtungsvorschlag zugunsten des Verbrauchers, weil die Gesellschaft ihn nicht ordnungsgemäß über die in der Auszahlphase anfallenden Kosten informiert hatte.

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Die dem Schlichtungsverfahren angeschlossenen Kapitalverwaltungsgesellschaften verwalteten zum Stichtag 31. Dezember 2025 rund 2,4 Millionen fondsbasierte Riester-Verträge mit einem Gesamtdepotwert von knapp 40 Milliarden Euro. Ombudsmann Wolfgang Arenhövel setzt darauf, dass das Altersvorsorgereformgesetz, das zum nächsten Jahr in Kraft tritt, Verbesserungen für Anleger bringt.

Kostenklauseln auch beim klassischen Fondsgeschäft

Rund um offene und geschlossene Fonds gingen 26 Beschwerden ein. Zwölf Anleger verlangten von Kapitalverwaltungsgesellschaften einbehaltene Kostenpauschalen zurück. Sie beriefen sich auf ein weiteres BGH-Urteil vom 5. Oktober 2023 (III ZR 216/22), in dem sich der Bundesgerichtshof kritisch zu Kostenklauseln in den Anlagebedingungen eines Fonds geäußert hatte.

Auch hier lehnte der Ombudsmann die Schlichtung wegen ungeklärter Rechtsfragen und fehlender Beweismöglichkeiten ab. In einem ausführlich dokumentierten Fall stellte er allerdings klar: Selbst wenn eine Kostenklausel unwirksam wäre, entfiele damit nicht automatisch der Vergütungsanspruch der Gesellschaft. Nach seiner Auffassung greift dann die übliche Vergütung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch, denn niemand könne erwarten, dass eine Kapitalverwaltungsgesellschaft ihre Aufgaben kostenlos erledigt.

Ein weiteres Dauerthema: die Bewertung offener Immobilienfonds. In neun Fällen beschwerten sich Anleger über eine außerplanmäßige Bewertung, die die Anteilpreise eines Fonds um knapp 17 Prozent gedrückt hatte. Zugleich monierten sie eine falsche Risikodarstellung, nachdem die Gesellschaft den Fonds von der niedrigsten Risikoklasse in die zweite hochgestuft hatte. Wegen ungeklärter Rechtsfragen unterbreitete der Ombudsmann auch hier keine Schlichtungsvorschläge.

Anbieterwechsel und ein Betrugsfall beim Depot

27 Eingaben betrafen die Depotführung. In einem für die Gesellschaft bindenden Schlichtungsspruch wurde eine Kapitalverwaltungsgesellschaft verpflichtet, einem Anleger nach einem verzögerten Anbieterwechsel 2.980,18 Euro nachzuzahlen. Die Gesellschaft hatte sich auf Verzögerungen im elektronischen Meldeverkehr berufen, doch der Ombudsmann stellte klar: Im Verhältnis zum Kunden trägt allein die abgebende Gesellschaft das Risiko einer fristgerechten Übertragung.

Besonders anschaulich ist ein Betrugsfall, bei dem Unbekannte über ein gefälschtes Formular zur „Adressüberprüfung“ an Depotnummer und Unterschrift eines Anlegers gelangten und Fondsanteile im Wert von 25.700,77 Euro auf ein fremdes Konto umleiteten. Der Ombudsmann schlug eine hälftige Schadensteilung vor. Einerseits müsse die Gesellschaft nachvollziehbar ausschließen, dass die Daten aus ihrer Sphäre stammten. Andererseits habe der Anleger sensible Daten entgegen dem ausdrücklichen Hinweis der Gesellschaft per E-Mail versendet.

Beschwerdeanzahl zieht wieder an

Der Rückgang der Beschwerden dürfte nur eine Verschnaufpause sein. Bis zum Redaktionsschluss des Berichts am 30. Juni 2026 zählte die Ombudsstelle für Investmentfonds bereits 99 Eingaben, gut 50 Prozent über dem Vorjahresniveau. Einen besonderen Auslöser gibt es laut Bericht nicht. Arenhövel nennt allerdings einen möglichen Treiber, der weit über die Fondsbranche hinausreicht: Künstliche Intelligenz. KI-Agenten wiesen Verbraucher bei entsprechender Eingabe unmittelbar auf die zuständige Schlichtungsstelle hin und lieferten teils gleich einen ausformulierten Schlichtungsantrag mit, was die Beschwerde deutlich vereinfacht. Verbraucherschlichtungsstellen müssten sich angesichts dessen womöglich auf ein neues Normal einstellen.