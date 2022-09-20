Nachhaltige Produkte Fondsplattform Cleanvest startet Tool für Berater

Die österreichische Firma ESG Plus erweitert ihr Angebot um ein Tool für Berater. Cleanvest Pro soll bei der Auswahl grüner Fonds helfen – in die Bewertung fließen 36 Nachhaltigkeits-Kriterien ein.

Mit Cleanvest startete die österreichische Firma ESG Plus vor drei Jahren eine Vergleichsplattform für nachhaltige Fonds – und hatte vor allem Privatanleger im Blick. Nun geht mit Cleanvest Pro ein neues Tool an den Start, mit dem das Unternehmen Berater ansprechen möchte. „Viele Vermögensberater sind nach wie vor auf oberflächliche Fonds-Factsheets und veraltete Programme angewiesen“, sagt Geschäftsführer Armand Colard. Das erschwere die Kundenberatung.

Über Cleanvest Pro erhalten Finanzprofis Zugang zu einer Datenbank mit 4.000 Anlageprodukten, darunter Aktienfonds, Anleihenfonds, Mischfonds und ETFs, heißt es. Anhand von Nachhaltigkeitskriterien und -Filtern könnten bei der Fondssuche Kundenwünsche berücksichtig werden. Kern der Fondsbewertung ist den Angaben zufolge das Cleanvest-Rating, bestehend aus zehn für Privatanleger besonders relevanten Kriterien. Zusätzlich können Berater im Profi-Tool nach weiteren 26 Kriterien filtern. Darunter sind Investmentthemen wie Bildung und Gesundheit, zudem lassen sich Ausschlusskriterien festlegen.

Berater können bei Cleanvest Pro zwischen verschiedenen Paketen wählen. Die Kosten liegen – je nach Modell – zwischen 125 und 250 Euro im Monat. Vermögensberater, die in den vergangenen 36 Monaten gegründet haben sowie Berater, die ausschließlich nachhaltige Fonds anbieten, erhalten Ermäßigungen, heißt es von ESG Plus.