Fondsplattform Moventum Tilo Stolzenburg verstärkt Vertriebsteam

Die luxemburgische Fondsplattform Moventum will ihre Vertriebsaktivitäten ausbauen. Deshalb verstärkt ab sofort Tilo Stolzenburg das Team. Er ist als Direktor Internationaler Vertrieb für die internationalen Bestandskunden des Unternehmens sowie für die Neukundengewinnung verantwortlich.Stolzenburg war zuletzt als Großkunden-Betreuer und Prokurist für die European Bank for Financial Services (ebase) tätig. Insgesamt bringt er rund 18 Jahre Erfahrung im Vertrieb verschiedener Banken und Fondsgesellschaften mit.