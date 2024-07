Die FWU AG hat Insolvenzantrag vor dem Amtsgericht München gestellt. Die Unternehmensgruppe setzt sich aus der Muttergesellschaft FWU AG und mehreren regulierten Tochtergesellschaften aus den Bereichen Lebensversicherung, Vermögensverwaltung, Factoring und Zahlungsdienstabwicklung zusammen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Fondspolicen.

Neugeschäft eingestellt, operatives Geschäft fortgeführt

Grund für die Antragstellung sei die Überschuldung der FWU AG, erklärt der vorläufige Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Ivo-Meinert Willrodt von der Kanzlei Pluta. Die FWU Life Lux (FLL) habe bereits zum 3. Juli 2024 das Neugeschäft eingestellt. Auch die FWU Life Austria (FLA) habe entschieden, das Neugeschäft vorerst bis September auszusetzen. „Beide Unternehmen führen das operative Geschäft für ihre Kunden aber fort“, so der Insolvenzverwalter.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Die Versicherungsnehmer seien von der Insolvenz der FWU AG nicht unmittelbar betroffen, da sie Verträge mit den Tochtergesellschaften abgeschlossen haben, betont der Anwalt.

Über das Unternehmen

„FWU – Forward You“ ist eine internationale Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Grünwald, die 1983 von Manfred Dirrheimer gegründet wurde. Die Gruppe bietet Anlageberatung, Fonds, fondsgebundene Lebensversicherungen sowie Front- und Backoffice-Programme für Banken und Versicherungsmakler in Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, Luxemburg und Österreich an. Außerhalb der EU ist die FWU auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Kuwait, Pakistan, Malaysia und Indonesien vertreten.