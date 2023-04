Fondsgebundene Versicherungen Ratingagentur fragt Vermittler nach Top-Anbietern von Fondspolicen

Auf 7,4 Prozent schätzt das Statistische Bundesamt die aktuelle Wachstumsrate der Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit sank die deutsche Inflationsrate im März zwar um 1,3 Prozentpunkte. Doch insbesondere die Preise für Nahrungsmittel stiegen im Vergleich zu ihrem Stand kurz nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine mit einem Plus um 22,3 Prozent weiterhin überdurchschnittlich stark.

Klassische Sparprodukte deutscher Banken und Versicherer, die in den Vorjahren immer unattraktiver geworden sind, bescheren Anlegern trotz der ebenfalls seit einem Jahr wieder steigenden Zinsen kaum noch reale Erträge. Das gibt der gestiegenen Nachfrage nach fondsgebundenen Versicherungen weiteren Auftrieb. Welche Anbieter von Fondspolicen am deutschen Markt besonders gute Produkte zur Geldanlage und für die Altersvorsorge offerieren, soll ein neuer Wettbewerb zeigen.

Die jeweils besten Versicherer in vier Testkategorien

Die Veranstalter des Deutschen Fondspolicen Awards vergeben ihre Auszeichnungen an die jeweils besten Versicherer in den vier Testkategorien: Die Gewinner in der Kategorie Rendite sind die Versicherer Condor, Mylife und WWK. In der Kategorie Fondsqualität konnten sich Cosmos, Targo Leben und Zurich Deutscher Herold durchsetzen. Beim Thema Kosteneffizienz punkten Debeka, Huk-Coburg, Universa und die Hannoversche Leben.

Kategorie Gewinner Rendite Condor

Mylife

WWK Fondsqualität Cosmos

Targo Leben

Zurich Deutscher Herold Kosteneffizienz Debeka

Huk-Coburg

Universa

Hannoversche Leben Nachhaltigkeit Generali Deutschland

Neue Leben

Zurich Deutscher Herold Expertenfavorit Canada Life

LV 1871

Volkswohl Bund

Sieger des Deutschen Fondspolicen Awards 2023 Quelle: AssCompact und f-fex

In der Kategorie Nachhaltigkeit gingen die Awards an Generali Deutschland, Neue Leben und Zurich Deutscher Herold. Letzterer hat damit in gleich zwei Testbereichen die Nase vorn. Darüber hinaus durften die Leser von Asscompact Publikumspreise für die drei beliebtesten Fondspolicen-Anbieter vergeben: Die sogenannten Expertenfavoriten der befragten Vermittler sind demnach Canada Life, LV 1871 und Volkswohl Bund.

Bei dem erstmals gemeinsam von Asscompact-Herausgeberin BBG und der Ratingagentur F-Fex ausgerichteten Wettbewerb werden die jeweiligen Top-Anbieter pro Kategorie gekürt. Die Teilnehmer müssen „eine relevante Größe im deutschen Markt darstellen und ihren Kunden eine ausreichend diversifizierte Fondspalette zur Auswahl anbieten“. Untersucht wurden 67 Anbieter von Fondspolicen, die 98 Prozent des deutschen Marktes ausmachen.