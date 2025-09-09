Aron Veress, CEO der Liechtenstein Life, erklärt, wie durch die Verknüpfung von Investment und Absicherungsgedanken moderne Leben-Policen zum Vermögensbildungsmodell werden.

Im Markt für Lebensversicherungen hat ein Paradigmenwechsel eingesetzt: Moderne Tarife haben sich vom soliden, aber renditearmen Sparpolster für den Ruhestand zu einem dynamischen Multi-Tool für langfristig denkende Anleger entwickelt. Sie bieten zusätzlich zu attraktiven Steuervorteilen auch Absicherung und Investmentmöglichkeiten für die Altersvorsorge, die sonst nur aus dem Vermögensmanagement bekannt sind.

Depot oder Fondspolice? Die Frage ist populär unter Finanzberatern und vermögenden Privatpersonen. Blickt man jedoch auf den langfristigen Rahmen von Vorsorge und Vermögensbildung, wird klar: Es gibt kein „entweder – oder“. Gefragt ist eine intelligente Kombination beider Modelle, die die jeweiligen Stärken zusammenführt und die Nachteile ausgleicht.

Moderne Fondspolicen bieten dafür nach meiner Überzeugung eine ideale Grundlage: viele strategische Gestaltungsmöglichkeiten zur Portfolioanpassung und Optimierung kombiniert mit steuerlicher Förderung und der lebenslangen Leistung einer Versicherung.

Die neue Sicherheit heißt Anpassungsfähigkeit

Sicherheit ist für viele Deutsche immer noch ein Leitmotiv bei den Themen Vorsorge und Vermögensbildung: Versicherungen sollen Garantien bieten, Fonds-Investments möglichst abgesichert und reglementiert sein und die eigene Altersvorsorge liefern bis ans Lebensende. Doch dieser Anspruch an die Finanzierung der eigenen Zukunft lässt sich nicht mehr mit den Mitteln der Vergangenheit verwirklichen.

Klassische Garantien wirken in Zeiten von Inflation und Niedrigzinsen als schleichender Wertverlust, der auch einen nominellen Zuwachs im Anlageportfolio zu einem effektiven Minus für Vermögen und eigene Vorsorge machen kann. Das neue Renditeziel aller Vorsorge- und Vermögenslösungen muss mindestens diese stillen Wertvernichter schlagen. Kapitalmarktorientierte Lösungen sind hier statistisch betrachtet im Vorteil.

Zwar sind diese der Volatilität der Kapitalmärkte ausgesetzt, doch als langfristige Instrumente der Vorsorge und Vermögensbildung werden Fondspolicen idealerweise für einen Anlagehorizont über mehrere Jahrzehnte abgeschlossen. So können Börsenentwicklungen über die Zeit ausgeglichen werden.

Vorteile gegenüber Fondssparplänen

Das vermutlich größte individuelle Risiko für die Vorsorge und Vermögensplanung resultiert aus einem scheinbaren Segen: Langlebigkeit wird in den kommenden Jahren vom bewunderten Einzelfall zum Massenphänomen werden. Aus dem Glück der gewonnenen Lebensjahre wird jedoch ein finanzielles Risiko, gegen das kein Garantieversprechen hilft. Unsere Lebenserwartung steigt – aber die Kapitalreichweite und Renditekraft vieler Vorsorgeprodukte stagniert.

Fondssparpläne haben eine begrenzte Auszahlungssumme, weil ihnen der Versicherungsgedanke fehlt: Reines Fonds-Kapital wird individuell angespart und läuft im Falle eines langen Lebens möglicherweise leer, weil es individuelle Lebensumstände nicht berücksichtigt – Berufsunfähigkeit oder der hundertste Geburtstag sind bei Fonds ohne Versicherungsmantel nicht eingepreist.

Fondspolicen hingegen machen aus dem demografischen Risiko eine finanzierbare Zukunftsperspektive: als lebenslange Rente, als steuerlich geförderter Sparvertrag oder als flexible Kapitalbasis – vorausgesetzt, man nutzt sie konsequent. Die Sicherheit für Vermögensmanagement und Vorsorge von heute heißt Flexibilität: Die Fähigkeit, auf das Unvorhergesehene vorbereitet zu sein und sich an Entwicklungen anpassen zu können, ohne dass Verträge gekündigt oder neu abgeschlossen werden müssen.

Was moderne Fondspolicen auszeichnet

Eine moderne Police ist kein starres Produkt mehr, sondern eine Plattform, die für unterschiedliche Strategien ausgestaltet und an diverse Marktentwicklungen angepasst werden kann. Sie arbeitet ähnlich einem Depot, aber innerhalb des schützenden und langfristigen Rahmens einer Versicherung.

Portfolios können von Anfang an exakt auf die individuelle Situation und die Lebensziele der Kunden zugeschnitten werden. Neue Investment-Chancen und Anlagemöglichkeiten lassen sich beispielsweise durch Fonds-Umschichtungen integrieren. Rebalancing, die Neujustierung des Portfolios oder Fondswechsel auf neue Anlagen, ist bei ihnen der Normalfall, nicht die Ausnahme.

Für ein sinnvolles Investment-Management innerhalb einer Police müssen allerdings drei Voraussetzungen erfüllt sein: Kunden muss ein Fonds-Universum zur Verfügung stehen, das unterschiedliche Anlagestrategien und ein Höchstmaß an Diversifizierung ermöglicht. Der „Goldstandard“ ist dabei ein Portfolio mit unabhängiger Qualitätskontrolle und globaler Diversifikation, um Schwankungsrisiken einzelner Volkswirtschaften oder Branchen gezielt zu dämpfen. Die Auswahl der Fonds beruht dabei auf objektiv nachvollziehbaren Kriterien – etwa durch Indexbindung, Ratings oder die Einbeziehung externer Prüfinstanzen.

Zweitens müssen effektive Instrumente für Anpassungen zur Verfügung stehen, wie kostenlose Umschichtungen im Portfolio, Anpassungen der Anlagestrategie oder jährliches Rebalancing. Drittens müssen Kunden und Berater Möglichkeiten haben, die Portfolioentwicklung transparent und tagesaktuell einsehen und langfristig planen zu können.

Steueroptimierung als Renditehebel

Moderne Fondspolicen sind auch Steuersparmodelle, mit denen die Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb des Steuerrechts voll ausgeschöpft werden können. Einzahlungen können zum Beispiel bis zu einem Schwellenwert steuermindernd wirken. Mit klugen Strategien können so gegebenenfalls auch günstigere Steuerklassen oder Freibeträge genutzt werden. Die Einsparungen dadurch können langfristig wie eine Art „zweite Rendite“ wirken, wenn sie konsequent reinvestiert werden.

Bei modernen Policen stehen Kunden außerdem je nach Vertragsgestaltung umfangreiche Möglichkeiten zur steuerlichen Optimierung zur Verfügung. Sie können durch zum Teil erhebliche Einsparpotenziale erschließen, beispielsweise durch die Nutzung einer günstigeren Steuerprogression durch einen flexiblen Auszahlungszeitpunkt oder eine Verlängerung der Einzahlungsphase über den Renteneintritt hinaus.

Bestimmte Verträge, sogenannte Wealth- oder Generationen-Tarife können zusätzlich interessante steuerliche Optionen bei der Planung des Nachlasses, bei Schenkungen und Vermögensübertragungen eröffnen, die für klassische Investment-Produkte nicht erreichbar sind.

Das Fazit

Wer diese Spielräume kennt und nutzt, verwandelt den einst starren Sicherheitsanker „Lebensversicherung“ in ein hochwirksames Vermögensbildungsmodell auf Basis eines modernen Fondsmanagements – ohne auf die Absicherung durch den Versicherungskern verzichten zu müssen.

Über den Autor:



Aron Veress arbeitet seit 2019 beim Lebensversicherer Liechtenstein Life. Seit 2022 ist er Vorstandsvorsitzender. Zuvor war er mehrere Jahre beim globalen Zahlungsdienstleister Docomo Digital beschäftigt. Veress promovierte an der Universität Liechtenstein mit Schwerpunkt auf Asset Management und war Forschungsstipendiat der Georgetown University im Bereich der Vorhersagbarkeit von Kapitalmärkten.