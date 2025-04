Das Analysehaus Morgen & Morgen (M&M) hat im Auftrag des Magazins „Wirtschaftswoche“ die besten fondsgebundenen Rentenversicherungen untersucht. Bemerkenswert an der Veröffentlichung ist vor allem, wie sehr die Autorin des Beitrags dabei auf die Vorteile und den Nutzen der Produktart abzielt. Dabei kommen auch einige Produktanbieter zu Wort, die nur Gutes über die sogenannten Fondspolicen zu erzählen haben. Auf der Strecke bleiben dabei jegliche Angaben zur Untersuchungsmethodik.

Vorteile der Fondspolice im Vordergrund

So heißt es in dem Beitrag, dass bei Fondspolicen, einer Kombination aus Fondssparplan und lebenslanger Rentenzahlung Kunden von den positiven Effekten einer langfristigen Anlage in Investmentfonds für die Altersvorsorge profitieren. Je nach Risikoneigung seien fondsgebundene Renten mit mehr oder weniger hoher Beitragsgarantie bis hin zu Tarifen ohne Garantie eine gute Wahl. Auch steuerlich spreche einiges für eine Fondsrente. Nachteilige Aspekte, wie die oft höheren Kosten, kommen indes nicht zur Sprache.

Morgen & Morgen stößt ins gleiche Horn: „Die Vorteile der Fondsrenten gegenüber klassischen Produkten liegen in der flexiblen Wahl von Garantie- und Fondskomponente und langfristig höheren Renditechancen, durch Investition in risikoreichere Fonds, sowie einer persönlichen Anlagestrategie, beispielsweise durch einen Fokus auf nachhaltige Investments“, sagt Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik & Rating bei M&M. Trotz der zuletzt wieder steigenden Verzinsungen in klassischen Rentenversicherungen seien etwas mehr als 70 Prozent der am Markt angebotenen privaten Rentenversicherungen Fondsrenten.

Saal lässt keine Zweifel, warum Fondspolicen aus seiner Sicht eine gute Wahl sind: „Je länger die Zeit bis zum geplanten Rentenbeginn, desto geringer fallen Risiken durch Kursschwankungen aus. Die höheren Risiken im Vergleich zu einer klassischen Anlage werden beispielsweise auch durch regelmäßiges Ausbalancieren des Vertragsvermögens, optionales Sichern von erreichten Kapitalständen und Ablaufmanagement gemindert. Der Versicherer leistet eine lebenslange Rente, deren Höhe abhängig vom Vertragsvermögen ist. Diese Rente wird bis zum Tode gezahlt – ein wesentlicher Unterschied zu einem herkömmlichen Fondssparplan.“

Die besten Policen für zwei Musterfälle

Konkret hat M&M die besten Fondsrenten mit mindestens 80 Prozent Beitragsgarantie gekürt. Dabei werden die Tarife mit dem nach Ansicht der Tester besten Preis-Leistungs-Verhältnis anhand von zwei Modellfällen ermittelt. Dies sind eine 37-Jährige, die mit einem monatlichen Beitrag von 250 Euro über 30 Jahre lang vorsorgt und ein 50-Jähriger, der einen Vertrag mit einem monatlichen Beitrag von 750 Euro für eine Laufzeit von zwölf Jahren abschließt. Berücksichtigt in der Untersuchung werden allerdings nur 17 beziehungsweise 15 Gesellschaften – eine nur sehr geringe Marktabdeckung.

Im ersten Modellfall entscheidet sich die Kundin für die mittlere Chance-Risiko-Klasse 3 und wählt innerhalb dieser die höchstmögliche Fondsrisikoklasse. Durchgerechnet haben die Analysten eine schlechte und eine mittlere Kapitalentwicklung. Die Rente im Ranking wird auf das mittlere Kapital errechnet. Sie kann also laut M&M besser, aber auch schlechter ausfallen.

Europa Lebensversicherung zweimal spitze

Mit der Note „sehr gut“ für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis werden sieben von 17 Anbietern ausgezeichnet. Fünf weitere Tarife erhalten ein „gut“, drei sind „befriedigend“ und zwei aus Sicht von M&M nur „ausreichend“. Das sind Angebote von Universa und Swiss Life.

Europa, Tarif „E-RIG“

Tarif „E-RIG“ Continentale , „Rente Invest Garant RIG“

, „Rente Invest Garant RIG“ Ergo Vorsorge , „Ergo Rente Dynamik“

, „Ergo Rente Dynamik“ Allianz „Privatrente Investflex RF1U.GD“

„Privatrente Investflex RF1U.GD“ Axa/DBV , „ALVl1 Relax Rente Chance“

, „ALVl1 Relax Rente Chance“ Canada Life, „Generation Private Plus“

„Generation Private Plus“ LV 1871, „MeinPlan – FRV PCS“

Bei der erstplatzierten Europa liegt die garantierte Rente bei 273,60 Euro. Die mögliche Rente beim mittleren Kapital berechnen die Experten allerdings mit 612 Euro. Bei der zweitplatzierten Continentale liegt die garantierte Rente bei 271,81 Euro und die mögliche Rente bei mittlerem Kapital bei 576 Euro.

Für den zweiten Musterkunden im Alter von 50 Jahren fallen die Ergebnisse tendenziell etwas schwächer aus. Die Experten ermitteln fünf „sehr gute“ Policen. Es gibt es nur zwei mit „gut“ und sechs mit „befriedigend“ bewertete Tarife. Ausreichend sind Offerten von Condor und Swiss Life. Die Top-Angebote sind:

Europa , „E-RIG“,

, „E-RIG“, Continentale , „Rente Invest Garant RIG“,

, „Rente Invest Garant RIG“, Allianz , „Privatrente Investflex RF1U.GD“,

, „Privatrente Investflex RF1U.GD“, Ergo Vorsorge, „Ergo Rente Dynamik“, und

„Ergo Rente Dynamik“, und Canada Life, „Generation Private Plus“.

Beim auch hier erstplatzierten Produkt der Europa liegt die garantierte Rente laut der Analysten bei 308,65 Euro, die mögliche Rente bei mittlerem Kapital 378 Euro. Der zum Jahresbeginn von 0,25 auf 1,00 Prozent gestiegene Höchstrechnungszins mache sich auch bei den Fondsrenten deutlich bemerkbar. „Die Renditeprognosen sind durchweg angestiegen, die Rentenfaktoren, die sich vor allem auf die Garantierente auswirken, ebenfalls“, sagt Saal.