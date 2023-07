Studie Fondspolicenreport: Swiss Life und Liechtenstein Life in Sachen Nachhaltigkeit vorn

Seit August vergangenen Jahres müssen Vermittler ihre Kunden bei Versicherungsanlageprodukten wie Fondspolicen nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragen. Allerdings gibt es bislang noch keine belastbaren Kriterien für nachhaltige Produkte im Rahmen der sogenannten Taxonomie. Ein echter Run auf nachhaltig orientierte Fondspolicen ist bisher nicht festzustellen.

Dennoch ist der Markt in Bewegung. Der „Fondspolicenreport Nachhaltigkeit“ der Unternehmen Smart Asset Management Service und Institut für Vermögensaufbau (IVA) hat nun zum dritten Mal fondsgebundene Rentenversicherungen unterschiedlicher Anbieter auf deren Investmentqualität mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit untersucht. Die Anbieter sprechen in diesem Zusammenhang von den „für den Maklermarkt wichtigsten Tarifen“. Dabei bleibt indes unklar, wie es zu der geringen Anzahl von lediglich 21 berücksichtigten Produkte kommt.

Größeres Fonds-Angebot, fehlende Ausgewogenheit

Das wichtigste Kriterium für die Investmentqualität ist das Angebot an Investmentfonds je Tarif insgesamt, heißt es in dem Report. In diesem Jahr konnten laut der Studienautoren erstmals für alle Kundenprofile (defensiv, ausgewogen, Wachstum, maximale Rendite) solide ESG-Portfolios auf Basis der Strategischen Asset Allokation erstellt werden. Ursächlich dafür sei, dass das Angebot der Einzelfonds insgesamt größer geworden ist. Dennoch habe diese Entwicklung in der Breite keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ausgewogenheit des Angebotes. Knapp die Hälfte der Tarife weise immer noch deutliche Lücken in Kern- oder Satelliten-Assetklassen auf.

Die Experten sprechen in diesen Fällen von einem unausgewogenen Angebot und bemängeln, dass innerhalb des Portfolio-Optimierungsprozesses wegen fehlender Fonds bestimmte Anlageklassen in vielen Fällen nicht besetzt werden können. „In diesen Fällen muss entweder auf andere Assetklassen ausgewichen oder bestehende entsprechend stärker gewichtet werden“, so die Analysten. Für die Versicherer bleibe die Aufgabe, das Angebot an Einzelfonds aus Assetklassensicht auf den Prüfstand zu stellen und zu optimieren, damit möglichst alle Kundenprofile die Chance haben, solide und breit diversifizierte Portfolios erstellen zu können. Nach wie vor konstatiert die Analyse auch große Unterschiede bei den Tarifrestriktionen wie der maximal anwählbaren Anzahl von Einzelfonds und der Mindestinvestitionsquote pro Fonds.

Methodik: Konsensrating aus Aggregation mehrerer ESG-Ratings

Die konkrete Tarifbewertung im „Fondspolicenreport Nachhaltigkeit“ basiert im Unterschied zu den Selbsteinstufungen der Fondsgesellschaften auf den Untersuchungen der in den Fonds enthaltenen Einzelpapiere. Hier werden laut der Autoren unabhängige Bewertungen verschiedener Datendienstleister berücksichtigt. Deren Ratings, die jeweils hunderte von Indikatoren zusammenfassen, werden zu einem sogenannten „Konsensrating“ aggregiert. „Da verschiedene ESG-Rater unterschiedliche Meinungen haben, was nachhaltig ist, bewertet das IVA die Portfolios anhand von drei hochwertigen ganzheitlichen ESG-Ratings und bekommt so eine Konsensmeinung“, sagt IVA-Vorstand Dirk Rathjen.

Die Gesamtbewertung setzt sich aus einer Vielzahl von Kriterien mit unterschiedlichen Gewichtungen zusammen, schreiben die Autoren. Die Ergebnisse der optimierten Portfolios mit den entsprechenden ESG-Ratings je Kundenprofil haben dabei die höchste Gewichtung innerhalb des Punkte-Scorings. Die Grade der Assetklassenabdeckungen (31 definierte Assetklassen), sowie Tarifmerkmale wie unter anderem Mindestgewichtung pro Fonds, maximale Anzahl von Einzelfonds im Vertrag, kostenlose Fondswechsel pro Jahr etc., sind ebenfalls in das Scoring mit eingeflossen.

11 von 21 Tarifen ausgezeichnet

Die maximal mögliche Punktzahl beträgt 285. Alle Tarife mit Top-Rating benötigen davon mindestens 85 Prozent und alle Tarife mit Best-Rating 75 Prozent. Insgesamt erfüllen elf Tarife diese Vorgaben. Swiss Life und Liechenstein Life erreichen als einzige Top-Kategorie. „Insgesamt bieten elf der 21 untersuchten Tarife ein qualitativ und quantitativ gutes bis sehr gutes Angebot an Einzelfonds. Auch wenn es im Angebot nachhaltiger Fondspaletten in Fondspolicen noch viel Nachholpotenzial gibt, können für Kunden, die Wert auf nachhaltige Investments im Rahmen ihrer Altersvorsorge legen, bei vielen Versicherern dennoch solide Portfolios gebildet und angeboten werden“, fasst Thorsten Dorn, Geschäftsführer der Smart Asset Management Service zusammen.