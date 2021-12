Fondsporträt C&P Funds Classix Von Coca-Cola bis Tesla

Das Who’s who der globalen Marktführer in einem Fonds vereinigt – so lässt sich das Anlagekonzept des C&P Funds Classix der Luxemburger Vermögensverwaltung Creutz & Partners auf den Punkt bringen. Seit der Auflegung im Sommer 2000 hat das bestens funktioniert.