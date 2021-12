Fondsporträt Kepler Vorsorge Mixfonds Linzer Rendite-Spezialität

Die oberösterreichische Stadt Linz ist unter anderem für die leckere Linzer Torte bekannt. Ihre Zutaten: Butter, Mehl, Zucker, Haselnüsse, Ei, Backpulver und ein paar Gewürze – sowie last but not least Ribiselgelee, vulgo Johannisbeergelee.Eine schmackhafte Mischung bereiten auch Rudolf Gattringer und Kurt Eichhorn zu – allerdings eher für Kapitalanleger als für Tortenfreunde. Ihre Zutaten: Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente.So belegt der Kepler Vorsorge Mixfonds in der FWW-Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt sowohl über ein, drei und fünf Jahre einen der vordersten Plätze. Über fünf Jahre erwirtschafteten Gattringer und Eichhorn beispielsweise ein Plus von 53,7 Prozent, was ihrem Fonds Rang 4 von 208 Konkurrenten beschert (Stand 20. Juni 2016).„Die erfreuliche Wertentwicklung ist unter anderem das Resultat unseres Engagements in den so genannten Peripherie-Ländern. Wir haben frühzeitig darauf gesetzt, dass die Renditeaufschläge für solche Anleihen nach der Draghi-Rede im Sommer 2012 sinken würden und uns ins in sehr langen Laufzeiten engagiert“, kommentiert Eichhorn, der für das Anleiheportfolio verantwortlich zeichnet.Der studierte Mathematiker Eichhorn ist seit 1996 bei Kepler an Bord und arbeitet seit über 30 Jahren im Anleihegeschäft. Eine besondere Vorliebe hat er für Illiquiditätsprämien: „Kleinvolumige Anleihen haben typischerweise höhere Geld-Brief-Spannen. Dieser Nachteil wird aber durch höhere Renditen abgegolten. Dies liegt daran, dass die typischen Abnehmer für Anleihen wie Versicherer diese Papiere nur mehr sehr eingeschränkt kaufen können.“Kaufkandidaten findet der Kepler-Manager unter anderem bei supranationalen Emittenten wie der Europäischen Investitionsbank, bei Emissionen der italienischen Regionen oder Bankanleihen.Das Anleiheportfolio umfasst daher auch andere Anlageklassen wie Bank- und Unternehmensanleihen, die Eichhorn aktuell mit rund 40 Prozent gewichtet.„Hier setzen wir derzeit unter anderem auf die Branchen Rohstoffe und Energie, die unserer Einschätzung nach zu sehr geprügelt wurden“, beschreibt der Fondsmanager die aktuelle Gewichtung.Neben den Illiquiditätsprämien nutzt Eichhorn auch Über- oder Untertreibungen bei den verschiedenen Anleiheformen für seine Zwecke.Auf der Aktienseite trifft Eichhorns langjähriger Kollege Rudolf Gattringer die Auswahl.„Das Anlageuniversum des Aktienportfolios setzt sich aus dem im MSCI All Country World zusammen, der auch rund 10 Prozent Schwellenländer enthält“, sagt Gattringer.Aus den rund 2.400 verfügbaren Titeln setzt er eine Reihe von Gewinn- und Cash-Flow-Betrachtungen ins Verhältnis zum Unternehmenswert.„Bewertung und Wachstum werden kombiniert und die Titel nach Attraktivität gereiht. In regelmäßigen Abständen schauen wir dann, ob die Aktien sich noch im definierten Bereich befinden. Wenn nicht, werden sie durch andere Titel mit Top-Ranking ersetzt“, skizziert Gattringer seinen Auswahlprozess.Aktuell ist Gattringer mit dem Fonds in den Schwellenländern übergewichtet, während Nordamerika und Großbritannien vergleichsweise niedrig gewichtet sind. Auf Sektor-Ebene weicht er im Bereich der Basiskonsumgüter am stärksten nach unten vom Index ab.Bei der Asset Allocation setzen Gattringer und Eichhorn auf drei Bewertungsblöcke: Erstens makroökonomische Faktoren, zweitens Bewertungsaspekte und drittens Behavioural Finance So signalisiere etwa die Behavioural Finance-Analyse weder Sorglosigkeit der Anleger noch übertriebenen Pessimismus.Mit rund 120 Aktien und 150 Anleihen ist das Portfolio des 120 Millionen Euro schweren Fonds breit gestreut.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an