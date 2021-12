Fondsporträt: Patriarch SQ New Normal „Ein naiv diversifiziertes Portfolio reicht künftig nicht mehr aus“

Im Anleihenbereich kann Huber auf fallende, konstante und steigende Zinsen setzen. Er investiert ausschließlich mit Futures auf Staatsanleihen aus Deutschland, Großbritannien und den USA, da er lediglich diese drei Staatsanleihenmärkte als ausfallsicher und im Krisenfall für hinreichend liquide erachtet. Auf der Aktienseite kommt ein „Konvex-Portfolio“ zum Einsatz: „Wir verkaufen Call-Optionen auf den S&P500, die mit dem Konvex-Portfolio nach oben hin abgesichert sind. Findet keine Bewegung in den Märkten statt, verdient der Patriarch SQ New Normal Fund einen Carry durch die Einnahme aus dem Verkauf der Optionen.“Die Allokation des Fonds wird einmal monatlich angepasst. „Unser Ansatz ist rein modellgetrieben und kann unabhängig vom Marktumfeld positive Renditen erzielen“, erläutert Huber. Dazu wurden einzelne Bausteine des Fonds so entwickelt, dass sie bestimmte Risikoprämien verdienen, zum Beispiel eine Risikoprämie auf Aktien durch die Selektion von zehn Aktien aus dem Universum des S&P500.Gold ist als Inflationsschutz ebenfalls fester Bestandteil des Portfolios. Da auch Gold an Wert verlieren kann, wird der Anteil jeden Monat rebalanciert, mit einem Spielraum von 0 bis 20 Prozent am Gesamtportfolio. Dieses Risikomanagement- System soll insgesamt dafür sorgen, dass die Volatilität nie mehr als 7 Prozent jährlich beträgt. Die Zielrendite des Fonds liegt bei 7 Prozent nach Kosten.