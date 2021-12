Felix Hannemann 29.07.2016 Aktualisiert am 27.12.2016 - 12:14 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Fondsquoten bis zu 97 Prozent In 6 interaktiven Grafiken: So wichtig ist die Kundengruppe Versicherer für die Fondsbranche

Für die Fondsbranche sind Versicherer eine wichtige Kundengruppe. Insgesamt haben Allianz, Generali & Co. mittlerweile mehr als 383 Milliarden Euro in Investmentfonds angelegt – knapp 160 Milliarden mehr als noch Ende 2009. Wir haben diesen Trend in sechs interaktiven Infografiken aufbereitet.