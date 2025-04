Das sind die besten aktiven Aktienfonds seit Jahresbeginn

Die Kapitalmärkte sind verunsichert. Nicht nur die eingeschlagene Politik von Donald Trump, sondern auch die geopolitischen Störungen an vielen Ecken, unklare Wirtschaftsdaten und die Zins- beziehungsweise Geldpolitik der Zentralbanken beeinflussen die Märkte. Wir wollten wissen, welche aktiven Aktienfonds sich unter diesen verschärften Bedingungen in diesem Jahr bislang am besten geschlagen haben.

Getrieben von Large und Mega Caps primär aus dem US-Technologiebereich kannten die Aktienmärkte bis zum Jahreswechsel nur einen Weg: nach oben. Die Indizes wurden von wenigen Titeln getragen und auch unter regionalen Gesichtspunkten bildeten sich klare Schwerpunkte in den USA. Dadurch wurde aus dem MSCI-World-Index, eher ein US-Index mit globaler Beimischung und keinesfalls ein Index, der das Wirtschaftsgeschehen der ganzen Welt abbildet.

In vielen Anlegerdepots bildeten sich so starke Klumpen, da einige schwergewichtige Titel gleich in mehreren Indizes vertreten sind. So haben viele Anleger neben einem globalen Fonds noch einen US-Fonds beigemischt und dazu als Zusatzinvestment noch einen Technologiefonds. Was in den vergangenen Jahren gut funktioniert hat und für mehr als ansehnliche Renditen gesorgt hat, zeigt in diesem Jahr eine klare Schwäche und Anleger werden seit Jahresbeginn abgestraft, was die Verunsicherung weiter vergrößert.

US-Börsen hinken den europäischen Märkten hinterher

Die sogenannten Magnificent Seven tragen die Märkte nicht mehr, die US-Börsen hinken den europäischen Märkten hinterher, Small Caps holen auf und das gute alte Value-Investing erlebt eine Renaissance. Vermeintlich langweilige Branchen wie zum Beispiel Versorger bekommen Zulauf, während High Tech deutlich Federn lassen musste.