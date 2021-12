Fondsselekteur von Finet AM 5 Fonds-Vorschläge für die langfristige Altersvorsorge

Langfristig und nachhaltig Vermögen für die Altersvorsorge aufbauen ­– laut der Meinung vieler Finanzexperten geht das in zinsarmen Zeiten besonders gut mit Fondsinvestments.

Aber welche der rund 52.000 in Deutschland erhältlichen offenen Publikumsfonds plus mehr als 3.000 ETFs eignen sich für die wirklich langfristige Anlage? Diese Frage haben wir Frank Huttel gestellt. Huttel ist Prokurist und Leiter des Portfoliomanagements bei Finet Asset Management. Das Finanzunternehmen hat einen Maklerpool, ein Haftungsdach und einen Makler-Dienstleister unter seinen Fittichen. Huttels Kerngebiet ist die Fondsanalyse. Im Auftrag von Finet AM gibt er angeschlossenen Maklern Empfehlungen ab.

Unsere Anfrage, darauf weist Huttel ausdrücklich hin, orientiert sich nicht an einem ganz konkreten Kundenprofil. Es handelt sich daher um allgemeine Vorschläge aus dem Hause Finet Asset Management. Im Einzelfall, so Huttel, komme bei es bei Fondsempfehlungen stets auf das Risikoprofil und die ganz individuellen Ziele von Anlegern an.