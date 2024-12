Die Vergütungsstrukturen für Fondsselektoren unterscheiden sich in Europa deutlich voneinander. Das zeigt ein aktueller Gehaltsreport von „Citywire“ für das Jahr 2024. Genauer untersucht wurden dafür die Länder, aus denen die meisten Antworten kamen.

Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 246.250 Euro führen Schweizer Fondsselektoren das europäische Ranking an. Sie sind damit die einzigen, die die 200.000-Euro-Marke überschreiten. Auf dem zweiten Platz folgt Deutschland, wo Selektoren im Schnitt 176.086 Euro verdienen. Das Schlusslicht bildet Spanien mit durchschnittlich 117.105 Euro. Im Mittelfeld liegen Großbritannien mit 168.829 Euro und Frankreich mit 141.666 Euro Jahresgehalt.

Boni: Unternehmensperformance wichtigster Faktor

Interessant ist auch der Blick auf die Bonuskultur: Während britische Selektoren mit einem Anteil von 32 Prozent am Gesamtgehalt die höchsten Boni erhalten, fällt der variable Vergütungsanteil in der Schweiz mit 25 Prozent und in Deutschland mit 20 Prozent deutlich geringer aus.

Karrierechancen aus der Finanzwelt! Mit unserem Karriere-Newsletter bleiben Sie auf dem neuesten Stand im Bereich Job und Karriere. Jetzt gratis abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Höhe der Boni wird dabei von verschiedenen Faktoren beeinflusst. In den meisten Ländern, darunter Großbritannien, die Schweiz und Frankreich, ist die Gesamtperformance des Unternehmens der wichtigste Faktor für die Bonushöhe, gefolgt von der Anlageperformance. Eine Ausnahme bildet Deutschland: Hier hat die Anlageperformance den größten Einfluss auf die variable Vergütung.

Die Anzahl der analysierten Strategien spielt hingegen in keinem der untersuchten Länder eine signifikante Rolle bei der Bonusberechnung.