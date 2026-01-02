Sasa Perovic wechselt zur Reuss Private Bank und übernimmt das Research für die Fondsnet-Gruppe. Dabei arbeitet er erneut mit seinem ehemaligen Mentor Ferdinand Haas zusammen.

Sasa Perovic (l.) wechselt von der BfV für Reuss Private Bank. In der neuen Rolle wird er erneut mit seinem ehemaligen beruflichen Weggefährten Ferdinand Haas zusammenarbeiten.

Der Fondsspezialist Sasa Perovic verlässt die Bank für Vermögen und wechselt zur Reuss Private Bank. Zum 1. Januar 2026 tritt er seine neue Position an. Als „Leiter Investment Advisory & Research“ übernimmt er das Fonds-Research für die gesamte Unternehmensgruppe rund um den Maklerpool Fondsnet.

Darüber hinaus soll Perovic Partner, das heißt Anteilseigner, am Unternehmen „Portfolio Selection“ des bekannten Fondsselektors Ferdinand Haas werden.

Langjährige Bekanntschaft mit Ferdinand Haas

Der Wechsel führt zwei langjährige Weggefährten wieder zusammen. „Ich kenne Ferdinand Haas seit knapp 25 Jahren, zwischen uns besteht ein Vertrauensverhältnis“, berichtet Perovic gegenüber DAS INVESTMENT.

Haas und Perovic lernten sich Anfang der 2000er Jahre während ihrer jeweiligen Tätigkeit für den Maklerpool BCA kennen, wo Haas bis 2006 im Vorstand wirkte. „Das war mein erster Job nach dem Studium und für mich sehr einprägsam: Ich habe bei Ferdinand Haas sehr viel über Portfoliooptimierung gelernt“, erinnert sich Perovic.

Haas hatte zu dem Zeitpunkt bereits eine mehrjährige Karriere im institutionellen Asset Management der Deutschen Bank und der Deutsche Asset Management hinter sich. Für Deutsche Asset Management, heute DWS, war Haas in der Folge dann erneut tätig - bevor er sich 2022 komplett selbstständig machte. Heute leitet Haas nicht nur die Firma Portfolio Selection und die seit 2006 bestehende Gesellschaft Portfolio Generator, sondern sitzt zudem im Aufsichtsrat der Reuss Private Holding, Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe um Fondsnet.

Entsprechend leicht sei Perovic die Entscheidung gefallen: „Wenn man einen Ruf von Ferdinand Haas bekommt, überlegt man nicht unendlich lange“, räumt Perovic – heute seinerseits ein branchenbekannter Fondsspezialist - ein.

Breites Aufgabenspektrum in neuer Position

In seiner neuen Rolle wird Perovic eng mit Haas und dessen Unternehmen Portfolio Selection zusammenarbeiten: Portfolio Selection wiederum arbeitet als maßgeblichem Kunden der Unternehmensgruppe rund um den Maklerpool Fondsnet zu, in dessen Verbund auch die Reuss Private Bank aufgehängt ist. Haas bestückt dort Vermögensverwaltungsstrategien und selektiert Fonds für die Fondsreihe Alpha Selection. Bei dieser Aufgabe wird ihn Perovic von Reuss-Private-Seite zukünftig unterstützen.

Doch Perovic' zukünftige Aufgaben umfassen noch mehr: Zusätzlich soll er auch Berater von Fondsnet in Fragen rund um Investmentfonds und Portfoliooptimierung schulen. „Das ist für mich eine Herausforderung im positiven Sinne – das macht mir Spaß“, bekennt er.

Karriere mit renommierten Stationen

Perovic blickt auf eine Laufbahn mit namhaften Stationen zurück. Zuletzt leitete er bei der BCA-Tochter Bank für Vermögen (BfV) das Investment-Research und die Fondsselektion. Davor war er für die Fondsrating-Gesellschaft Scope tätig. In der Vergangenheit arbeitete er außerdem für den Vermögensverwalter Feri.

Der aktuelle Wechsel sei für ihn ein stimmiger Karriereschritt: „Ich kann mich bei der Reuss Private Privatbank noch stärker verwirklichen, kann mein Wissen bei Fondsselektion und Portfoliooptimierung noch besser einbringen“, freut sich Perovic auf seine neue Aufgabe.

Fokus auf Kosteneffizienz

Ein Thema liegt dem frisch gebackenen Reuss-Private-Spezialisten dabei besonders am Herzen, wie er im Gespräch mit unserem Portal betont: „In puncto Fonds gibt es einen Faktor, der extrem wichtig ist, der aber oft unter den Tisch gekehrt wird: die Kosten.“ Die Gesamtkostenquote beeinflusse maßgeblich, wie sich ein Fonds in seinem Wert entwickele. „Es heißt oft, dass hohe Kosten schon in Ordnung seien, wenn nur die Performance stimmt.“ Ein Trugschluss, findet Perovic: „Wenn man das mal genau durchrechnet, stimmt das nicht.“

Dieses Kostenverständnis passt gut zu seiner künftigen Tätigkeit: Portfolio Selection stellt für Fondsnet unter anderem die Discount-Fondsreihe „Alpha Selection“ zusammen, die mit besonders niedrigen Fondskosten aufwartet und die Fondsnet-Partner in Vermögensverwaltungsstrategien allokieren können. Auch diese soll Perovic zukünftig - von Reuss-Private-Seite aus - mit überblicken.