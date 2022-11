Fonds zum Nulltarif Fondssupermarkt – die Alternative zu Hausbank und Neobroker

Fans aktiv gemangter Fonds versprechen sich eine Überrendite zum Markt. Allerdings sollten sie beim Kauf der Produkte auf die Kosten achten. Bei Fondssupermärkten werden Sparfüchse fündig. Wir zeigen dir, wie es geht.

Stell dir vor du bist im Supermarkt und kaufst für genau 100 Euro Lebensmittel ein. Die Verkäuferin zieht all deine Produkte über den Scanner und nennt dir dann den Preis: „Das sind dann bitte 105 Euro. Fünf Euro behalten wir ein, weil sie unseren Supermarkt genutzt haben!“ Total verrückt, denkst du bestimmt? Doch was im Einzelhandel völlig absurd erscheint, ist in der Finanzwelt ein normaler Vorgang.

Alles Agio, oder was?

Bei jedem Fondskauf über die Hausbank fällt eine Servicegebühr von 5 Prozent an, der sogenannte Ausgabeaufschlag. Von 100 Euro fließen nur 95 Euro in Fondsanteile, der Rest geht als sogenanntes Agio weg – und kann dauerhaft keine Rendite bringen. Um überhaupt mit der Geldanlage ins Plus zu kommen, muss der ausgewählte Fonds diesen Batzen erstmal wieder erwirtschaften. Laufende Kosten für die Depotführung und das Management sind hier noch nicht einmal enthalten.

Finanzielle Bremsspuren

Machen wir mal eine Vergleichsrechnung auf: Wenn du über den Zeitraum der vergangenen 30 Jahre jeden Monat 100 Euro in den DWS Vermögensbildungsfonds LD gespart hättest, so sind aus deiner eingezahlten Summe von 36.000 Euro bis heute genau 136.885 Euro geworden. Agio und Depotgebühren sind hier eingerechnet. Das entspricht einer soliden jährlichen Rendite von 7,79 Prozent.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2022

Wenn du allerdings im selben Zeitraum den Fondssparplan mit derselben Rate auf denselben Fonds eingerichtet hättest und weder Depotgebühren noch Agio gezahlt hättest, dann wäre dein Depot um rund 13.000 Euro schwerer. Fast 150.000 Euro hättest du dann auf der hohen Kante. Die Jahresrendite läge bei 8,25 Prozent. Um es auf den Punkt zu bringen: Es gibt zwar sehr gute aktiv verwaltete Fonds, die jedoch oft so unverschämt bepreist sind, dass sie dem Privatanleger nach Abzug der Kosten keinen Mehrwert mehr bieten.

Doch es gibt einen Weg, um aus der Misere herauszukommen: den Fondssupermarkt! Discounter sind nicht nur bei Lebensmitteln eine Quelle für günstige Schnapper, sondern auch beim Fondskauf. Entsprechende Anbieter finanzieren keine teuren Filialen und verzichten auf Beratung. Im Gegenzug vermitteln sie Investmentfonds ohne lästige Gebühren zu unschlagbar günstigen Konditionen. Die Fonds­vermittler sind Finanz­dienst­leister ohne Bank­lizenz. Sie dürfen deshalb selbst keine Fonds­anteile verwalten. Das über­nehmen angeschlossene Fonds­plattformen, mit denen die Vermittler koope­rieren.

Riesiges Fondsangebot

Anleger bekommen über Fondsplattformen einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu tausenden Fonds. Willst du einen bestimmten Fonds kaufen, bekommst du ihn durch den Vermittler ohne den üblichen Ausgabe­aufschlag mit 100 Prozent Rabatt. Die Fondsplattformen sind eine bequeme Alternative zum Bankdepot, denn die Fonds liegen gebündelt an einem einzigen Ort und verschaffen dir einen ganzheitlichen Depotüberblick. Anbieter wie ebase oder Fil-Fondsbank verfügen sogar über Werkzeuge zur Auswertung der Struktur und Entwicklung des Depots.

Der Clou: Seit einiger Zeit bieten die Plattformen sogar günstige Clean-Share-Anteilklassen an, die ­eigentlich institutionellen Investoren vorbehalten sind. Bei Clean-Shares handelt es sich um Fondstranchen ohne Bestandsprovisionen. Anleger selbst bemerken die sonst gut versteckten Gebühren nur im direkten Vergleich desselben Fonds an der unterschiedlichen Wertentwicklung der verschiedenen Anteilklassen. Denn die laufenden Gebühren werden direkt vom Fondsvermögen abgezogen und nicht extra abgerechnet.

Die Fondsvermittler verzichten auf die Kauf­gebühren, weil ihre Haupteinnahmequelle die Bestands­provision ist. Das ist auch der Grund, warum sie am Handel mit ETFs und Clean-Shares kaum interes­siert sind. Die günstigen Fonds und Indextracker sind aber trotzdem uneingeschränkt handelbar.

Ein anderer Vorteil der Fondsplattformen ist die Möglichkeit ohne Sparplan Bruchstücke zu erwerben. So können auch Fonds mit einem höheren Nettoinventarwert wie etwa der Carmignac Investissement unproblematisch mit kleinen Summen ab 25 oder 50 Euro gekauft werden. Bei herkömmlichen Bankdepots, Direktbanken oder Neobrokern besteht diese Möglichkeit nicht.

Auch Anleger, die ihre vermögens­wirk­samen Leistungen (VL) in Fonds investieren wollen, können sich an einen Fonds­vermittler wenden. Neobroker und die meisten Banken bieten auch diesen Service nicht an. VL sind Leistungen des Arbeitgebers zusätzlich zum ausgehandelten Lohn. Das Unternehmen überweist jeden Monat bis zu 40 Euro in eine vom Arbeitnehmer festgelegte Sparanlage. Neben einem Fonds kann das auch ein Bausparvertrag, ein Banksparplan oder ein Baukredit sein.