Scope-Fondsupdate Oktober Pictet-Fonds erzielt Spitzenrating, Fiera Capital gelingt Senkrechtstart

Scope hat 6.800 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds untersucht. Während Pictet und Fiera Capital jubeln können, müssen andere eine Herabstufung hinnehmen.

Investments in nachhaltige Energieversorger haben für ein Bewertungs-Upgrade für einen Pictet-Fonds gesorgt

Die Ratingagentur Scope stellt regelmäßig Fonds auf den Prüfstand. Für das Oktober-Update wurde die Qualität von rund 6.800 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds auf den neuesten Stand gebracht. Insgesamt konnten 315 Fonds ihre Bewertung verbessern. Dem gegenüber stehen 237 Fonds, die eine Herabstufung hinnehmen mussten.

Pictet-Global Environmental Opportunities erzielt Spitzenrating

Zu den großen Gewinnern gehört der Aktienfonds Pictet-Global Environmental Opportunities. Die Analysten von Scope bescheinigten ihm erstmals die Höchstbewertung A. Damit gehört er nun zum Kreis der Spitzenfonds.

Möglich macht das die spezielle Ausrichtung auf Unternehmen, die Lösungen für Umweltthemen anbieten. Der Fonds investiert weltweit in Firmen aus Bereichen wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Abfallmanagement, Wasseraufbereitung oder nachhaltige Mobilität. Zu den größten Positionen zählen der Entsorger Republic Services und der Wasserversorger American Water Works aus den USA.

Dank dieser Strategie erzielte der Fonds in den vergangenen fünf Jahren eine Rendite von durchschnittlich 9,3 Prozent pro Jahr. Damit liegt er klar vor seiner Vergleichsgruppe „Aktien Ökologie Welt“, die im Schnitt nur auf 6,8 Prozent kam. Allerdings ist der Fonds etwas schwankungsanfälliger als der Durchschnitt seiner Kategorie. Volatilität und maximaler Verlust des Fonds über fünf Jahre lagen mit 18,3 und -23,5 Prozent deutlich über dem Peergroup-Durchschnitt von 16,7 und -19,6 Prozent.

Die zehn größten Fonds – Upgrades

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Phaidros Funds - Balanced gelingt Sprung im Rating

Ebenfalls eine Top-Bewertung erreichte der flexible Mischfonds Phaidros Funds - Balanced. Nach mehreren Jahren mit einem B-Rating gelang ihm nun der Sprung in die absolute Spitzengruppe mit einer A-Bewertung.

Möglich macht dies die Vermögensaufteilung des Fondsmanagements. Während auf der Aktienseite globale Blue Chips und disruptive Wachstumsunternehmen wie Novartis, Walmart und Alphabet dominieren, liegt der Schwerpunkt bei Anleihen auf Hochzinsanleihen von Unternehmen mit einem BB-Rating.

Mit dieser unterschiedlichen Mischung erzielte der Fonds in den zurückliegenden Jahren klare Renditevorteile gegenüber seiner Vergleichsgruppe „Mischfonds Global ausgewogen.“ Allerdings geht die Strategie auch mit höheren Schwankungen und Risiken einher.

Fiera Capital US Equity startet direkt nach oben

Ein Senkrechtstart ist dem Neuling Fiera Capital US Equity gelungen. Der reine US-Aktienfonds erhielt von Scope auf Anhieb die Höchstbewertung A. Grund dafür ist die sehr konzentrierte Titelauswahl mit nur 25 bis 30 Positionen und der Fokus auf qualitative Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen.

Aktuell sind die Top-Beteiligungen die US-Technologieriesen Alphabet, Autozone und Microsoft. Sowohl bei der Rendite als auch beim Risiko liegt der Fonds seit seiner Auflegung 2018 klar vor seiner Vergleichsgruppe„ Aktien Nordamerika“. Mit Kosten von fast 2 Prozent im Jahr gehört der Fonds aber auch zu den teuersten seines Segments.

Neue Fonds mit Top-Rating

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BGF ESG Multi-Asset wird herabgestuft

Neben den Aufsteigern gab es auch einige Herabstufungen. Etwa der flexible Mischfonds BGF ESG Multi-Asset. Nach mehr als drei Jahren mit dem Top-Rating A stufte Scope die Qualität um eine Stufe auf B herab.

Ausschlaggebend war die schlechtere Wertentwicklung des Fonds in den vergangenen Monaten. Noch 2021 glänzte der Nachhaltigkeitsfonds mit einer guten Performance. Doch 2022 und 2023 hinkt er der Konkurrenz hinterher. Über drei Jahre und über ein Jahr liegt er mit 0,5 Prozent pro Jahr und -2,9 Prozent deutlich zurück.

Das Management investiert breit gestreut über alle Anlageklassen mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Größte Aktienpositionen sind derzeit Microsoft und der Windparkbetreiber Greencoat UK Wind.

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