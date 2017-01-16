Fondsverband Efama Im Oktober flohen Anleger aus Aktienfonds

Mittelzuflüsse von 62 Milliarden Euro bei Ucits- und Alternativen Investmentfonds meldet der europäische Fondsverband Efama für den Monat Oktober. Dass Anleger bei Aktienfonds Vorsicht walten ließen, zahlte sich allerdings nicht aus.

Mittelzuflüsse von 62 Milliarden Euro bei Publikumsfonds und Alternativen Investmentfonds meldet der europäische Fondsverband Efama für den Monat Oktober. Damit griffen Anleger offenbar wieder beherzter zu: Im September waren noch 51 Milliarden Euro in die Produkte geflossen.

So viele Milliarden Euro sammelten Ucits- und Alternative Investmentfonds seit Oktober 2015 ein

Grafik: Efama

Laut Efama registrierten Ucits-Fonds im Oktober Zuflüsse von 47 Milliarden Euro. Alternativen Investmentfonds flossen 15 Milliarden Euro zu. Insgesamt verwalteten europäische Fonds Ende Oktober knapp 13,76 Billionen Euro.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Nicht notwendig gewesen

Bei den Ucits-Fonds sticht ein Ungleichgewicht ins Auge: Die Nettozuflüsse gingen neben Geldmarktfonds, die das Gros von 25 Milliarden Euro einsammelten, vor allem auf das Konto von Rentenfonds – 17 Milliarden Euro Zuflüsse – und Multi-Asset-Fonds – 6 Milliarden Euro Zuflüsse. Um Aktien machten Anleger einen Bogen: Aktienfonds mussten im Oktober Abflüsse von einer knappen Milliarde Euro hinnehmen.

Für die allgemeine Zurückhaltung im Aktienbereich dürften die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA mit ausschlaggebend gewesen sein. Im September waren noch rund 2 Milliarden Euro in Ucits-regulierte Aktienfonds geflossen.

Die Vorsicht der Anleger erwies sich in der Folge allerdings als überflüssig: Der unvorhergesehenen Wahlsieg Donald Trumps verpasste in der Folge des 8. November den Aktienmärkten – und das wiederum unvorhergesehen – einen massiven Schub.