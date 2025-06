Fondsverband Efama hat eine neue Leitung

Die neuen Efama-Chefs kommen von Santander Asset Management und M&G: Auf seiner jährlichen Hauptversammlung, die am vergangenen Freitag stattfand, hat der europäische Fondsverband Efama seine Führung neu gewählt. Für die kommenden zwei Jahre ist Samantha Ricciardi (CEO Santander AM) Efama-Präsidentin. Sie folgt auf Sandro Pierri, der gleichzeitig Chef von BNP Paribas Asset Management ist.

Stellvertreterin für ihre Position wird die M&G-Europachefin Micaela Forelli, die auf Massimo Greco folgt, der gleichzeitig Vize-Vorsitzender für Asset Management im EMEA-Raum bei J.P. Morgan Asset Management ist. Pierri und Greco waren seit 2023 an der Spitze von Efama aktiv.

Efama will europäische Spar- und Investitionsunion voranbringen

Die neue Efama-Chefin Ricciardi bekennt sich in ihrem Antritts-Statement zur europäischen Kapitalmarkt- sowie zur Spar- und Investitionsunion, die Anfang des Jahres die EU-Kommission angestoßen hat. Ersparnisse müssten in produktive Investments verwandelt werden, zudem brauche Europa einen „kulturellen Shift“ mit mehr allgemeinem Vertrauen in die Kapitalmärkte, sagt sie.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Efama-Generaldirektor Tanguy van de Werve, der seit 2019 das operative Geschäft von Efama im Sekretariat in Brüssel leitet, weist darauf hin: Das leitende Gremium des europäischen Fondsverbands wird damit erstmals in seiner Geschichte von zwei Frauen besetzt.

Das macht Efama

Im Interessenverband Efama sind 29 nationale Fonds-Verbände organisiert, darunter der deutsche BVI. BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter ist gleichzeitig als eines von 29 Mitgliedern für weitere zwei Jahre in das Board of Directors von Efama gewählt worden. Zusätzlich sind mehr als 50 globale Fondsgesellschaften bei Efama vertreten.

Efama tritt für seine Mitglieder als Interessenvertretung in regulatorischen Fragen und anderen Belangen der europäischen Fondsindustrie auf. Der Verband veröffentlicht außerdem regelmäßig Studien und sammelt Marktberichte.