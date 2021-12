Fondsverband SEB-Chefin Barbara Knoflach verlässt BVI-Vorstand

Der Fondsverband BVI hat den neuen Vorstand für die nächsten drei Jahre gewählt. Der neue Vorstand setzt sich aus insgesamt acht Männern und einer Frau zusammen. Barbara Knoflach, Vorstandsvorsitzende beim SEB Asset Management scheidet aus dem BVI-Vorstand aus. Ihre Nachfolgerin wird Pioneer-Chefin Evi C. Vogl. Holger Naumann bleibt Präsident.Im Einzelnen gehören nun folgende Top-Manager von Fondsgesellschaften dem BVI-Vorstand an:• Holger Naumann (Präsident), Mitglied der Geschäftsführung, Deutsche Asset & Wealth Management• Georg Allendorf, Sprecher der Geschäftsführung, RREEF Investment,• Thomas Groffmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, BlackRock Asset Management Deutschland,• Victor Moftakhar, Vorsitzender der Geschäftsführung, Deka Investment,• Tobias C. Pross, Managing Director, Allianz Global Investors Europe,• Hans Joachim Reinke, Vorsitzender des Vorstands, Union Asset Management,• Karl Stäcker, Sprecher der Geschäftsführung, Frankfurt-Trust,• Evi C. Vogl, Sprecherin der Geschäftsführung, Pioneer Investments,• Bernd Vorbeck, Sprecher der Geschäftsführung, Universal-Investment.