Fondsvermittlung 24: Für die WM tippen und Finalkarten gewinnen

In diesem Jahr gilt es nicht nur die besten Einzeltipps zur Frauen-WM abzugeben, sondern auch noch besser zu tippen als das unternehmenseigene Tip-Team der Fondsvermittlung 24. Für jeden Punkt, den die ersten 50 Tipper/innen dem Team des Unternehmens voraus sind, spendet dieses einen Euro an die Save Wildlife Conservation Fund Stiftung. Wer zum Halbfinale die Bestenliste anführt, erhält zwei Karten für das Finale in Frankfurt.Weitere Preise gibt es für den zweiten und dritten Platz. Unter allen Teilnehmern, die sich bis zum 23. Juni 2011 um 14 Uhr angemeldet haben, werden zwei Karten für das Eröffnungsspiel in Berlin verlost.