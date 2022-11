Vertriebstrends 2023 Sicherheit geht vor

Honor Solomon, Retail-Chefin der EMEA-Region bei Alliance Bernstein (AB): „Wir müssen eine nachhaltigere Welt schaffen.“ | Foto: Alliance Bernstein

DAS INVESTMENT: Frau Solomon, welche Zielgruppe nehmen Sie im Vertrieb ins Visier?

Honor Solomon: In Deutschland, Österreich und der Schweiz werden wir uns weiterhin auf intermediäre Kanäle konzentrieren.

Welchen Einfluss hat die fortschreitende Digitalisierung auf den Finanzvertrieb?



Solomon: Die Vertriebs- und Marketingteams arbeiten bei AB Hand in Hand. So schaffen wir starke digitale Erlebnisse über alle Kanäle hinweg, konzentrieren uns auf die Ziele der Kunden und investieren in Technologie.

Welche Trends bestimmen den Fondsvertrieb im kommenden Jahr?



Solomon: Das Jahr 2022 war geprägt von geringem Wachstum. Es war volatiler als von vielen vorhergesagt. Auf dem Weg ins Jahr 2023 sind wir auf verschiedene mögliche Entwicklungen vorbereitet. Wir glauben, dass die Trends zugunsten von Produkten mit niedriger Volatilität wirken. Wir gehen davon aus, dass Kunden weiterhin nach Ertragsquellen suchen, die nicht direkt mit dem Markt verbunden sind – also nach Alternativen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Außerdem ist das Thema Nachhaltigkeit aus dem Fondsvertrieb nicht mehr wegzudenken. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, eine nachhaltigere Welt zu schaffen. Deshalb werden wir die Strategien, die Wirkung erzielen, weiter priorisieren und entwickeln.

Welche Anlagethemen Ihres Hauses sind besonders gefragt?

Solomon: Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr wichtig. Wie bereits erwähnt, müssen wir als Branche zusammenarbeiten, um einen nachhaltigeren Planeten zu schaffen. Außerdem stehen alternative Investments im Zentrum der Aufmerksamkeit. In einem Markt mit geringem Wachstum und potenzieller Volatilität glauben wir an die Diversifizierung von Portfolios. Wir erreichen sie durch alternative Anlagen. Zudem setzen sich thematische Fonds durch. Wir glauben, dass der Gesundheitssektor einen hervorragenden Zugang dazu bietet. Einige Sektoren haben eine harte Zeit hinter sich, der Gesundheitssektor hat jedoch Stärke entwickelt – ein Trend, der unserer Meinung nach bis 2023 anhalten wird. Wir sehen eine optimale Wachstumsdynamik in diesem Sektor – in der Demografie, den Forschungs- und Entwicklungsausgaben und der Innovation.

Welche Meilensteine haben Sie beim Thema Nachhaltigkeit gesetzt?

Solomon: Im Jahr 2022 hat sich AB verpflichtet, die Ziele von Net Zero zu erreichen, also Kohlenstoffneutralität. Im Jahr 2023 werden wir unseren Weg zur Erreichung dieses Ziels fortsetzen, sowohl über unsere Portfolios als auch auf Unternehmensebene. 2023 wird auch das vierte Jahr unserer Partnerschaft mit der Columbia University Climate School sein. Wir werden weiterhin eng mit den Professoren zusammenarbeiten.