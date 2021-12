Fondsvertrieb Führungswechsel bei Vertriebsgesellschaft Fenthum

Torsten Harig wechselt im März als Global Co-Head of Business Development Services in die Geschäftsleitung der Fenthum S.A. In dem Führungsgremium soll er gemeinsam mit Dominic Nys und Harald Jeurink zukünftig die Steuerung des Unternehmens verantworten. Harig leitet zudem die Fenthum-Teams in Deutschland, Österreich und der Schweiz – die internationalen Teams verantwortet Nys.

Fenthum ist Teil der Haron Holding, zu der auch die Fondsanbieter Ethenea Independent Investors und Mainfirst Asset Management gehören. Bei der Luxemburger Gesellschaft leitete bislang Alexander Lehmann die Vertriebsunterstützung in Deutschland und Österreich. Er verlässt Fenthum nach Unternehmensangaben „aufgrund der neuen Führungsstruktur im gegenseitigen Einvernehmen“.

Harig war zuvor Mitglied von Verwaltungsräten unterschiedlicher Fondsgesellschaften und als Direktor bei der DWS Investment tätig. Zu seinen Aufgaben gehörten unter anderem das Entwickeln der Produktstrategien im Rentenbereich sowie der Vertrieb von Schwellenländer-Rentenfonds. Der Diplomkaufmann ist Chartered Financial Analyst und DVFA Investment Specialist Structured Products.