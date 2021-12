Fondsvertrieb In diesen Kategorien haben ETFs aktive Produkte überholt

In den vergangenen 20 Monaten haben sich die Gewichte im Fondsvertrieb am europäischen Markt verschoben. 2014 wuchsen Indexfonds in nahezu allen Kategorien stärker als aktiv verwaltete Fonds, schreibt das Analysehaus Morningstar . Aktiv verwaltete Fonds lagen nur in den Morningstar Kategorien Aktien Asien ex Japan und Aktien Deutschland vorne. In diesem Jahr lagen aktive Fonds nur noch in einer Kategorie – Aktien Asien ex Japan – vor den Indexfonds. >>Tabelle vergrößern Laut den Analysten erodiert zunehmend die Basis der aktiven Aktienfonds. Noch würden sie einen Anteil von gut 77,5 Prozent am europäischen Markt für Aktienfonds halten. Doch Indexfonds ziehen immer mehr Volumen auf sich.Nach Vermögen dominieren ETFs bereits zwei Kategorien: Gut 60 Prozent der Gelder, die in Aktienfonds Schweizer Standardwerte investiert sind, stecken in Indexfonds. Bei US-Aktienfonds für Standardwerte (Blend) liegt diese Quote bei gut 52 Prozent.Aber auch in anderen Kategorien vereinen ETFs bereits einen bedeutsamen Anteil auf sich: Aktienfonds für britische Standardwerte 45 Prozent, Eurozone Standardwerte 43,5 Prozent, deutsche Standardwerte 36,5 Prozent und japanische Standardwerte 34 Prozent.